אורח בן 20 ניצל אמש (שלישי) ממוות לאחר שלקה בדום לב בחתונה באולם אירועים בכנות שבדרום. חייו ניצלו הודות לטיפול מהיר שקיבל מאמו של החתן, חובשת בארגון איחוד הצלה, שהחלה בפעולות החייאה עד להגעת צוותי החירום. צופיה כהן, תושבת אשדוד וחובשת באיחוד הצלה, זיהתה את קריסת האורח והחלה יחד עם אלי רוזנטל, חובש נוסף שנכח באירוע, בטיפול החייאה מיידי. השניים סיפרו: "מדובר בצעיר כבן 20 אורח באירוע שהתמוטט. הענקנו לו טיפול רפואי מיידי הכולל פעולות החייאה והזעקנו את כוחות ההצלה". מאיר אביבי, כונן הצלה דרום וחובש ביחידת האופנועים של מגן דוד אדום, הגיע למקום במהירות. "הבחנתי בגבר צעיר כבן 20 שוכב באולם אירועים ללא דופק ונשימה", סיפר. "יחד עם צוותי מד"א התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות, מתן שוק חשמלי ותרופות. למרבה הנס ליבו חזר לפעום". הצעיר פונה בניידת טיפול נמרץ למרכז הרפואי קפלן ברחובות, כשמצבו מוגדר יציב. באולם האירועים נכחו צוותי חוסן של איחוד הצלה בשל אופיו הציבורי של האירוע.