לוחמי המילואים מ"כוח 100", שהיו מעורבים בפרשת החשד להתעללות בעציר ביטחוני עזתי, הושבו לשירות מילואים פעיל.

לפי דיווח בגלי צה"ל, הרמטכ"ל אייל זמיר אישר את חזרתם לשירות, וחלק גדול מהלוחמים אף נוטלים חלק פעיל בלחימה באחת הגזרות בימים אלו.

החלטה זו מגיעה כחודש לאחר הדרמה המשפטית בפרקליטות הצבאית, במהלכה הודיע הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, על ביטול גורף של כתבי האישום נגד הלוחמים.

הפצ"ר נימק את החלטתו החריגה בטענה של "הגנה מן הצדק", תוך מתיחת ביקורת על התנהלות גורמי אכיפת החוק בצה"ל בפרשה. בנוסף, צוינו קשיים בתשתית הראייתית, שהחמירו בעקבות שחרורו של העציר העזתי חזרה לרצועה, צעד שהקשה על המשך ניהול ההליך המשפטי.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום "טרם התקיים תחקיר פיקודי בעניין לוחמי כוח 100 לאחר שהמשפט בעניינם בוטל. ביצוע התחקיר לא מונע מהם לשרת במילואים, התחקיר הפיקודי יושלם בהקדם".