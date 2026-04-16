ילד כבן שבע נפצע הבוקר (חמישי) באורח אנוש מפגיעת מכונית ברחוב חזון איש בבית שמש.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום פינו אותו למרכז הרפואי שערי צדק תוך ביצוע פעולות החייאה. בבית החולים נאבקו הרופאים על חייו עד שנאלצו לקבוע את מותו.

חובש רפואת חירום במד"א יוסף חיים האוזי סיפר: "מדובר באירוע קשה, הילד שכב על הכביש בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מהרכב. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בדחיפות לבית החולים כשמצבו אנוש".

משערי צדק נמסר: "ליחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק הגיע ילד בן 5 במצב אנוש כתוצאה מתאונת הדרכים בבית שמש. לצערנו, לאחר מאמצי החייאה שהחלו בשטח ונמשכו בחדר הטראומה, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו".