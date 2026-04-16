רעיית ראש עיריית ניו יורק, רמה דוואג'י, שוברת שתיקה ומגיבה לראשונה לסערה סביב התבטאויותיה האנטי-ישראליות והתמיכה בטרור שיוחסה לה ברשתות החברתיות.

בריאיון למגזין האמנות "היפראלרג'יק", פרסמה דוואג'י התנצלות חלקית בלבד, שנתפסת בציבור כניסיון להתחמק מהאשמות הקשות ביותר נגדה.

דוואג'י בת ה-28 טענה כי היא חשה "בושה רבה" על דברים שכתבה כנערה בת 15, והוסיפה כי העובדה שהייתה צעירה אינה פוטרת אותה מאחריות על השפה הפוגענית. עם זאת, היא נמנעה מלהתייחס ישירות לפרסומים מאוחרים בהרבה, ובהם התמיכה המשתמעת בטבח השבעה באוקטובר.

ההתנצלות של דוואג'י עומדת בסתירה לשורת פרסומים שנחשפו לאחרונה בכלי תקשורת בארה"ב, המציירים תמונה של אידיאולוגיה קיצונית רבת שנים. דוואג'י תועדה כמי שסימנה לייק לפוסטים ב-7 באוקטובר 2023, ששיבחו את פריצת הגדר וכללו תמונות של רכבי צה"ל שבויים תחת הכותרת "שוברים את חומות האפרטהייד". היא אף תמכה בפוסטים שקראו "מהנהר ועד הים" והצדיקו את ה"התנגדות" יום לאחר הטבח.

בעבר פרסמה דוואג'י פוסטים המהללים את ליילה ח'אלד, מחבלת "החזית העממית" שהייתה מעורבת בחטיפות מטוסים בשנות ה-60 וה-70.

ב-2015 כתבה כי העיר תל אביב "לא הייתה אמורה להתקיים מלכתחילה" וכינתה את תושביה "כובשים".

הסערה סביב רעיית ראש העיר אינה עומדת בפני עצמה. דיווח ב-Jewish Insider חשף כי דונלד בורנסטין, איש הקריאייטיב המרכזי של ממדאני ומנהל הווידאו בעירייה כיום, שיבח את רב-מרצחים יחיא סינוואר לאחר חיסולו. בורנסטין, שקיבל עשרות אלפי דולרים מקמפיין ראש העיר, כתב כי סינוואר "נתן את כל חייו עד הסוף במאבק לשחרור עמו" ולעג לתיעוד החיסול שפרסם צה"ל.

ראש העיר זוהראן ממדאני ניסה להרחיק את עצמו מהפרשות, בטענה כי רעייתו היא אדם פרטי ללא תפקיד רשמי. לשכתו הדגישה כי ראש העיר רואה בחמאס ארגון טרור ומגנה את זוועות שבעה באוקטובר כפשע מלחמה.

למרות זאת, הביקורת הציבורית בניו יורק גוברת לנוכח העובדה שסביבתו הקרובה ביותר של ראש העיר, בבית ובלשכה, מורכבת מאנשים המביעים אהדה גלויה לגרועים שבאויבי ישראל.