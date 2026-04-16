בית המשפט המחוזי בירושלים דן הבוקר (חמישי) בעתירה של סנ"צ רותי האוסליך הדורשת להורות לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לאשר את קידומה לדרגת ניצב משנה ותפקיד רמ"ח חקירות.

הדיון נערך על רקע מתיחות שיא בין השר לבין היועצת המשפטית לממשלה. המפקדת של האוסליך, רח"ט חקירות תנ"צ שלומית לנדס, הגיעה לדיון כאות תמיכה בה.

השר בן גביר הגיע לבית המשפט ותקף בחריפות את התנהלות היועצת המשפטית לממשלה. "אני מוטרד מזה שהיועמ"שית רוצה להשתלט על שרים ועל המשטרה", אמר בפתח הדיון. השר הבהיר כי הוא רואה בסמכות המינויים כלי למימוש מדיניותו וכי אינו מתכוון לשמש כמאשר טכני בלבד להחלטות המערכת המקצועית.

מקורבי השר מסרו לערוץ 7 "השר בן גביר לא נבחר ע"י מאות אלפי אזרחים בשביל להיות עציץ במשרד, כמו שהיועמ"שית רוצה וביקשה לעשות - רק אתמול בדיון בבג"ץ. קידומם של קצינים במשטרה - הינו תפקידו של השר לבצע אותם. השר בן גביר לא מתרגש מלחצים כאלו ואחרים מגורמים שונים. מי שמקצוען - מתקדם. זו המדיניות. גלי בהרב מיארה לא תהפוך לשר-על".

נציגו של השר בן גביר, עו"ד דוד פטר, טען בדיון כי הקידום בוטל לאחר שהאוסליך הטעתה לכאורה את הכנסת בדיון על עבירות הסתה. מנגד, עו"ד דב גלעד כהן המייצג את הקצינה, דחה את הטענות מכל וכל והבהיר כי האוסליך הציגה את עמדת המשטרה כפי שנקבעה על ידי מפקדיה ובאישור לשכת המפכ"ל. לדבריו, השר מנסה לייצר "נרטיב של שקר" כדי להצדיק רדיפה של קצינה מצטיינת, כחלק ממגמה של פגיעה בשוטרים שאינם מתיישרים עם רצונותיו.

בסופו של הדיון נענה השר לביטחון לאומי להצעת בית המשפט לשקול שוב את החלטתו לעכב את קידום הקצינה. החלטתו תימסר לבית המשפט בתוך עשרה ימים.