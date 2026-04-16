עיריית ערד תתחיל היום (חמישי) להרוס את המבנים שנפגעו קשה מפגיעת הטיל האיראני שנחת בעיר.

זהו הצעד הראשון בתהליך השיקום, בעוד מאות משפחות עדיין מחכות לפתרון דיור קבוע לאחר שנאלצו לעזוב את בתיהן.

לצד ההריסות, מהנדסים יבצעו עבודות חיזוק בשני מבנים נוספים שספגו מכות קשות אך לא קרסו. המבנים הללו ייהרסו חלקית וישוקמו, מכיוון שהנזק הקונסטרוקטיבי שלהם אינו מצדיק הריסה מלאה.

התמונה בשטח מורכבת: 1500 דירות נפגעו ברמות שונות, 30 מבני ציבור וחינוך ספגו נזק - ביניהם היכל התרבות והמתנ"ס - ו-2,200 תושבים, המהווים 430 משפחות, נאלצו לעזוב את בתיהם.

רובן המוחלט של המשפחות שפונו - כ-170 משפחות המונות 1,500 נפש - הן חלק מקהילת חסידי גור בעיר.

כיום, מחצית מהמפונים גרים בבתי מלון על חשבון הרשויות, והשאר מצאו פתרונות זמניים אצל קרובים או בקהילה.

לפי נתוני העירייה, 80 דירות נמצאות במבנים שייהרסו או ישוקמו באופן מלא, ועוד 120 דירות ניזוקו כל כך שהתושבים לא יוכלו לחזור אליהן בחודשים הקרובים.

העירייה מקדמת, בשיתוף הרשות להתחדשות עירונית, תוכנית בנייה חדשה לאזור. הוקם צוות ייעודי שתפקידו לתכנן מחדש את השכונה שנפגעה.

"המטרה היא לא רק לבנות מחדש, אלא לייצר שכונה בטוחה ומודרנית יותר", אמרו בעירייה, והוסיפו כי הם פועלים בקצב מהיר ככל האפשר כדי להחזיר את התושבים לחיים תקינים.