בוחני התנועה של מחוז צפון עצרו נהג משאית בן 55 מטובא זנגריה, החשוד בגרימת התאונה הקטלנית שארעה אתמול (רביעי) בכביש 91.

בתאונה נהרגה ד"ר דורית דרור-הדר, תושבת קיבוץ דפנה ודמות מוכרת ומוערכת בקהילת המטפלים בגליל העליון.

חקירת המשטרה מעלה תמונה מדאיגה של רשלנות פושעת על הכביש. הנהג, שנסע מכיוון מזרח למערב, סטה מסיבה שטרם הובהרה לשול הימני והתנגש בעצים. בניסיון חזק לחזור לנתיב הנסיעה, התהפכה עגלת המשאית על צידה השמאלי, החליקה לנתיב הנגדי ומחצה את רכבה הפרטי של ד"ר דרור-הדר. מותה נקבע במקום על ידי צוותי הרפואה.

עם מעצרו, נפסל רישיונו של הנהג ל-90 ימים והוא הובא לבית משפט השלום בנצרת לצורך הארכת מעצרו.

חשיפת עברו הפלילי של הנהג עוררה סערה בקרב גורמי האכיפה. לחובתו רשומות לא פחות מ-185 עבירות תנועה לאורך השנים, רשימה הכוללת עבירות חמורות ביותר כגון נהיגה תחת השפעת אלכוהול ונהיגה בזמן פסילה.

קצין משטרה בכיר התייחס לנתונים הקשים וציין כי מדובר בנהג שהפגין זלזול מתמשך בחיי אדם ובחוק, וכי התאונה הזו הייתה כמעט בלתי נמנעת לאור דפוסי נהיגתו.