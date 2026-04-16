מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו תקף אמש (רביעי) את רשויות המשפט והתקשורת והאשים אותן בניסיון להשבית את לימוד התורה בישראל.

הדברים נאמרו בכנס המוני של ארגון 'לב לאחים' בבנייני האומה בירושלים בהשתתפות אלפים.

"עם ישראל נמצא בזמן מבוכה ומלחמה כבר תקופה לא קצרה. לומדי התורה נרדפים על ידי שונאי הדת ורשויות המשפט בצורה שלא היתה כמותה", אמר הרב לנדו.

עם זאת, לדבריו, "קרנה של תורה מתרוממת באופן מפליא. היכלי הישיבות והכוללים מתרבים ברבבות לומדי תורה".

הרב לנדו טען שגם בקרב הציבור הרחב יש הערכה גוברת ללימוד תורה. "העם שבשדות צמא לדבר ה'. עם ישראל, גם מהרחוקים, מעריצים ומעריכים את התורה ולומדיה - חלקם בסתר ליבם ורבים בצורה גלויה. וזאת על אף מלחמתם העיקשת של רשויות המשפט והתקשורת ורצונם המוצהר להשבית תורה מישראל".

בהמשך נאומו שיבח את פעילי 'לב לאחים'. "כמה עלינו לכבד את האברכים היקרים שמקדישים מזמנם ללמוד תורה עם הרחוקים בסבר פנים יפות, בלא ויכוחים. המאור שבתורה ושבלומדי התורה מחזירם למוטב, ובכך מתרבים בני תורה ושומרי מצוות בכל קצות הארץ".