אייל בוגט מפרסם לקראת יום הזיכרון את השיר "חיבוק פרידה" שנכתב במהלך שירות מילואים בגדוד יס"ר דרום.

"נרגש לשתף אתכם בשיר הבכורה שלי, שכתבתי והלחנתי כשחזרתי הביתה מהמילואים. השיר נולד לאחר שזכיתי לשרת במהלך המלחמה בגדוד יס"ר דרום, העוסק בחילוץ ופינוי חללים מהשטח. אני מקדיש את השיר לכל המשפחות השכולות, ולכל מי שלקח חלק במשימה הקדושה הזאת", כתב בוגט.

הוא הוסיף "בשעת מעשה, הכוחות לכך באים מהחיבור העמוק בין הלוחמים שעוברים את זה יחד, מהקשר החזק מאוד בינינו, מההבנה ההדדית ומההומור שרק אנחנו יכולים להבין. השיר "חיבוק פרידה" נכתב אחרי שכבר חזרתי הביתה מהסבב האחרון (בעזרת ה' - האחרון ממש), והיה צורך למצוא דרך אחרת לעבד את מה שחווינו שם.

מצאתי את עצמי חוזר לימי הנעורים, יושב עם גיטרה וכותב שיר שמחבר את כל הנושאים שפגשתי וחשבתי עליהם במהלך המלחמה: על החייל שעזב הכול למען העם שלו, על האישה שמתפללת שיחזור, אך מרגישה בפנים את מה שקורה, ועלינו, שזוכים ללוות אותו בדרכו האחרונה".

לדבריו "אני מקווה שהשיר יגיע לכמה שיותר אנשים, ויזכיר להן כמה הקרובים שאבדו קדושים, כמה גבוהה נשמתם כעת, משגיחה מלמעלה, ושהמלאכים מכריזים עליהם ומרעידים את השמיים. שנזכה לגאולה גדולה ונצחית, שתבוא מתוך הגלות החשוכה ביותר שחווינו".