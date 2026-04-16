המתחים בין טורקיה לישראל עולים שלב. באליפות אירופה בג'ודו 2026, שיצאה היום (חמישי) לדרך בטביליסי שבגאורגיה, התרחש אירוע לא ספורטיבי.

היה זה כאשר יצחק אשפיז בן ה-18, שנחשב לאחת התקוות הגדולות של הג'ודו הישראלי וזכה השנה במדליית ארד בגרנד סלאם פריז היוקרתי, גבר על יריבו הטורקי סליח יילדיז בסיבוב השני בקטגוריית עד 60 ק"ג גברים.

אשפיז שהיה בין הישראלים הראשונים לעלות למזרן בתחרות שהחלה היום, נגרר לניקוד זהב ובסיום הקרב, הטורקי הפסיד אחרי שקיבל שלושה עונשים.

היריב הטורקי המפסיד עזב בזעם את המזרן וסירב ללחוץ את ידו של הישראלי - גם אחרי שהשופט קרא לו לעשות זאת, במה שהיה עדות נוספת למתח וליחסים העכורים בין טורקיה לישראל, הפעם על מזרן הג'ודו.