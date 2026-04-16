צפו בתיעוד | כ-70 תשתיות חיזבאללה הושמדו בדקה אחת צילום: דובר צה"ל

לוחמי אגוז פעלו אתמול (רביעי) לוחמי בשכונת קסבת עינתא שבמרחב בינת ג'בייל. מדובר במרחב רווי ביצורים ותשתיות ארוכות שנים, ממנו פועל הארגון בלב המרחב האזרחי.

במהלך הפשיטה על מרחב הלחימה, איתרו הלוחמים עשרות אמצעי לחימה ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום פעילות טרור נגד יישובי הצפון וכוחות צה"ל.

בין הממצאים הבולטים בשטח איתרו הכוחות טיל נגד מטוסים, מטולי RPG, נשקי קלאצ'ניקוב, תחמושת רבה, רימונים, אמצעי תצפית מתקדמים וציוד לחימה אישי. הממצאים מעידים על היערכות משמעותית של הארגון ללחימה ממושכת מתוך השכונות האזרחיות.

במקביל לפעילות הפשיטה של אגוז, לוחמי יחידת מגלן ניהלו קרבות מול מחבלים שפעלו במרחב. הלוחמים חיסלו מספר רב של מחבלים שניסו לקדם מתווי טרור וירי לעבר כוחותינו.

לאחר השלמת סריקות המבנים והבטחת המרחב, חברו לוחמי יהל"ם לכוחות הקומנדו לצורך השמדת התשתיות. במפגן כוח הנדסי מרשים, הושמדו כ-70 תשתיות טרור במרחב בתוך דקה אחת בלבד, מהלך שנועד למנוע מחבלי הארגון לשוב ולהשתמש במתחם בעתיד.