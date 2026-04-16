הזמר יהורם גאון משתף לראשונה פעולה עם פרויקט 'המשקפיים של נויפלד' במסגרת שיר חדש שפרסם בשם "בינתיים".

מדובר בשיר אהבה למדינה ולתושביה, שיוצא בתקופה הזו של חוסר ודאות ב"בינתיים" שכולנו חיים בו.

"זה לא שיר שמח, גם לא עצוב, זה שיר שאומר אני שלך, עדיין! ובבית המסיים, המאהב אומר... בינתיים! שאפשר להבין בהרבה דרכים. אני באופן אישי מאהב טוטאלי של ארצי האהובה - בלי שום תנאי", הדגיש גאון.

שמוליק נויפלד, מיוצרי השיר, הוסיף: "להיות עם יהורם גאון באולפן כשהוא מבצע שיר שיצרתי זה להגיע למקום בחיים שאתה אומר לעצמך שהנה, גיבור ילדותי ובית הורי "נותן" יחד איתי משהו לעולם. הכתיבה המשותפת עם אבי אוחיון ומאור תיתון תמיד מרגשת, ולשמוע את יהורם מבצע שיר שכל כך מתאים ומדבר את מה שכולנו חושבים ומרגישים זו התרגשות גדולה. האיפוק, החדות שלו, הכוונה בכל מילה חודרת ללב שלי ואני מקווה שגם ללב שלכם".