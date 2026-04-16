השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ניצל היום (חמישי) את טקס יום העצמאות של משטרת ישראל כדי לתקוף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, על רקע הדיון בבג"ץ בבקשה להדיחו מתפקידו.

דבריו של השר זכו למחיאות כפיים סוערות מצד קציני ושוטרי המשטרה שנכחו באולם, במה שנתפס כהפגנת תמיכה פומבית של הדרג המבצעי בשר.

בנאומו התייחס בן גביר לדיון שנערך אתמול בבית המשפט העליון וכינה את הבקשה להדחתו "מטורללת".

הוא פירט בפני השוטרים את הטענות שהעלתה היועמ"שית נגדו, לפיהן השר מגבה שוטרים באופן אוטומטי וגורם להם להרגיש "בטוחים מדי". בן גביר בחר לאמץ את הביקורת כנקודת חוזקה והצהיר בפני הנוכחים: "כל אחת מהדוגמאות הללו מרגשת אותי. טענו שאני עוטף את השוטרים ומגונן עליהם - זה נכון, ואני אמשיך לעשות את זה".

השר פירט מקרים ספציפיים בהם העניק גיבוי ללוחמים, כולל לוחם מג"ב שירה לעבר מיידי אבנים ושוטר שירה לעבר אדם שזרק לעברו כוורת זיקוקים. "היועמ"שית רואה בדברים הללו בעיה, אבל אני רואה בהם את הפתרון הכי גדול", אמר בן גביר לקול תשואות הקהל. הוא הוסיף כי הגיע הזמן לשוטרים יהיה שר ש"אוהב אותם", והדגיש כי למרות שיש גבולות לשימוש בכוח, הוא תמיד יעדיף את ביטחון השוטרים על פני שלום המחבלים: "ימותו אלף מחבלים שמבקשים לפגוע בכם - ושערה משערות ראשכם לא תיפול".