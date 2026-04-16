השרה רגב: נערכים לכל התרחישים ערוץ 7

השרה מירי רגב ערכה בצהריים (חמישי) תדרוך לקראת טקס הדלקת המשואות וציינה כי המציאות הביטחונית מאלצת היערכות לשני מצבים בהם יתקיים הטקס - בהקלטה ובשידור חי.

"אנחנו נערכים במקביל לשני תרחישים: שידור חי של הטקס - זו המטרה שלנו. אנחנו נערכים גם לשידור טקס מצולם במקרה והפסקת האש לא תחזיק מעמד או שיהיו לנו אירועים ביטחוניים אחרים", אמרה רגב.

"ממשלת ישראל אישרה את המלצתי שהנושא המרכזי של הטקס יהיה 'עוצמות של התחדשות'. תחושה של חזרה לחיים מפעמת בכל שדרות העשייה. הטקס יביא לידי ביטוי את אותן עוצמות - לא רק באמצעות משיאי המשואות - אלא גם בתוכן שלו שירגש מאוד את הציבור בישראל".

היא התייחסה גם למצב הביטחוני. "אנחנו נמצאים בימים היסטוריים בהם אנחנו משנים את המזרח התיכון וכותבים דף חדש בהיסטוריה. במלחמה באיראן הבאנו להישגים גדולים מאוד. הפסקת האש היא שברירית מאוד. ישראל וארה"ב ערוכות להמשך הלחימה בכל רגע נתון עד להשגת היעדים והסרת האיום הקיומי".

לדבריה "מול לבנון אנחנו ממשיכים בלחימה תוך כדי המשא ומתן. לצה"ל יש חופש מבצעי עד הליטאני ונמשיך עד שנפרק את חיזבאללה מנשקו".