תיעוד: מפקדים בחמאס חוסלו בעזה צילום: דובר צה"ל

צה"ל הגביר בימים האחרונים את הלחץ המבצעי על צמרת ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, עם שורה של חיסולים ממוקדים של דמויות מפתח במערכי הפיקוד והלוגיסטיקה.

ביום שלישי, כוחות פיקוד הדרום בהובלת חיל האוויר תקפו וחיסלו את אחמד אבו חצ'ירה, ששימש כמפקד ביחידת הקשר של חמאס במרחב העיר עזה. לפי נתוני המודיעין, אבו חצ'ירה היווה איום ממשי ומיידי לכוחות הפועלים בשטח, שכן עסק בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד לוחמי צה"ל בטווח הזמן הקרוב.

במקביל לפעילות נגד יחידת הקשר, צה"ל פעל לסיכול מאמצי ההתעצמות של הארגון. בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר השבוע במרחב העיר עזה, חוסלו אסלאם השאם ריאד קניטה ומחמוד חאמד יוסף חמדונה.

השניים הוגדרו כמחבלים מרכזיים ביחידת הייצור של חמאס, מערך האחראי על ייצור אמצעי לחימה, רקטות ותחמושת. מחקירת פעילותם עולה כי השניים פעלו באינטנסיביות לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון שנפגעו במהלך הלחימה, והמשיכו במלאכת הייצור והשיקום גם במהלך ימי הפוגה או הפסקות אש.