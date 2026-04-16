כוחות חטיבת גבעתי, ביצעו סריקות ממוקדות במרחב בינת ג'בייל ואיתרו מחסן אמצעי לחימה רחב היקף שהוקם בתוך מבנה של בית ספר מקומי.

בתוך כיתות הלימוד ובמרחבי המוסד החינוכי, איתרו הלוחמים למעלה מ-130 אמצעי לחימה שונים. המחסן כלל עשרות רובי סער מסוג קלאצ'ניקוב, אקדחים, מחסניות ותחמושת רבה, לצד כלי נשק נוספים שהיו מוכנים לשימוש מיידי נגד כוחותינו.

לצד הנשקים, מצאו הכוחות דגלים וסממנים מובהקים של ארגון הטרור חיזבאללה, המוכיחים את השליטה המוחלטת של הארגון במבנה האזרחי.

בצה"ל מדגישים כי "חשיפה זו היא דוגמה מובהקת לשיטת הפעולה של חיזבאללה, המנצל מוסדות ציבוריים, בתי ספר ובתי מגורים כדי להסתיר אמצעי לחימה ולהוציא לפועל מתווי טרור. שימוש זה נועד להעניק למחבלים 'חסינות' לכאורה מפני תקיפות צה"ל, תוך סיכון ישיר של האוכלוסייה הלבנונית".

אמצעי הלחימה שאותרו הוחרמו על ידי כוחות הגבעתי והלוחמים ממשיכים בסריקות במרחב במטרה לנטרל איומים נוספים.