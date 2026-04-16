"לא לפלג, רק להקשיב": המסר של ארי שפיץ לקראת השאת המשואה ביום העצמאות

ארי שפיץ, לוחם צה"ל שנפצע קשה בפיצוץ מטען בעזה ואיבד את ידו ושתי רגליו, התייחס בצהריים (חמישי) לבחירתו להשאת משואה ביום העצמאות.

"זה מאוד מרגש להיות בחזית של המלחמה הזו ולייצג את הפצועים. אני צעיר מאוד, יש לי עוד חיים שלמים לפני, ובכל זאת זו נקודה משמעותית מאוד עבורי במסע הזה מאז הלחימה והפציעה", אמר שפיץ בשיחה עם עיתונאים.

כשנשאל מה המסר שהוא מבקש להעביר באמצעות המשואה אמר "בואו נחפש כמה שיותר אנשים שמשדרים את הביחד ומעלים את החשיבות של הקשבה אחד לשני ופחות לפלג. יותר להיפגש עם אנשים פנים אל פנים ולהבין שיש כאן עם גדול שכולנו רוצים לקדם אותו בדרך הכי טובה".

לשאלת ערוץ 7 על מצבו כיום השיב "כיום אני סטודנט למשפטים, השיקום הוא משהו מתמשך לאורך כל החיים ויש לי גם מעט ניתוחים לעשות, ואני משלב את הכל".

שפיץ הדגיש כי הוא מייחל שישראל תשיג ניצחון ברור במלחמתה הצודקת בכל החזיתות. "אין ספק שיש משימה לאומית חשובה כבר שנתיים וחצי ובמשך כל ההיסטוריה והלוואי שבעזרת השם נממש אותה בצורה הכי טובה - עד לניצחון".