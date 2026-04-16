הנהג שהורשע בהריגתה של לי זיתוני ז"ל בשנת 2011, אריק רוביק, חוסל הבוקר (חמישי) בלב פריז במארב מתוכנן.

לפי דיווחים בכלי התקשורת בצרפת האירוע התרחש בשעה 9:31 (שעון פריז) בפרבר המבוסס נוי-סור-סן (Neuilly-sur-Seine). שני גברים חובשי קסדות רכובים על קטנוע מסוג TMAX הגיחו לעבר רוביק, ירו בו מספר פעמים מטווח קצר ונעלמו מהזירה בתוך שניות ספורות.

בשעה 10:10 נקבע מותו של רוביק, וחצי שעה לאחר מכן אומתה זהותו באופן סופי.

התקשורת הצרפתית מתארת את רוביק כדמות המוכרת היטב למשטרה המקומית, שהוגדרה כאיש עסקים המעורב בפעילות פלילית.

בשנת 2014 גזר בית משפט בפריז חמש שנות מאסר על רוביק בגין הריגתה של זיתוני בנסיבות מחמירות. רוביק ושותפו קלוד חייט נמלטו לצרפת שעות ספורות לאחר התאונה במרכז תל אביב. המאבק הציבורי להבאתם לדין נמשך שנים וכלל לחץ דיפלומטי כבד, עד שהורשעו על אדמת צרפת.

במהלך המשפט נחשף כי רוביק נהג תחת השפעת אלכוהול ובמהירות מופרזת, ולא עצר להגיש עזרה לזיתוני שנדרסה למוות בגיל 25.