בית המשפט התיר היום לפרסם כי האישה שאותרה ללא רוח חיים במחסן סמוך לגן סאקר בירושלים היא רות אברמוב, בת 74.

אברמוב, שעבדה בעבר כמפיקה ביומן החדשות של קול ישראל, נעדרה מאז שנת 2008, ובמשך השנים פעלה המשטרה לאתרה - ללא הצלחה.

גופתה של אברמוב אותרה במחסן, ובמקום נעצר חשוד כבן 70. בשלב זה, טרם ברור אם מדובר במוות טבעי או באירוע פלילי.

עו"ד גבי טרונישוילי שמייצג מטעם הסניגוריה הציבורית את החשוד ברצח האישה בשכונת נחלאות בירושלים: "היום, לאחר שמונה ימי מעצר, שוחרר אדם מבוגר וחף מפשע שדבק בגרסתו לכל אורך הדרך. הוא הבהיר מהרגע הראשון כי הוא זה שהזעיק את כוחות ההצלה מיד כשמצא את המנוחה, וכי לא גרם למותה. אנו מברכים על השחרור, אך מצרים על כך שנדרשו ליחידה החוקרת שמונה ימים של מעצר מיותר כדי לקבל את דבריו ולהבין שאין לו יד בדבר. אנו מאחלים לו שיצליח להתאושש מהחוויה הקשה שעבר".