הזמר שימי תבורי יצא במתקפה בעקבות אי הזמנתו לקחת חלק בטקס הדלקת המשואות ולהעדיף זמרים צעירים.

"בחרו ילד ששנתיים שר ומוציא איזה שיר או שניים, שכחתי את השם שלו", אמר תבורי בהתייחסו לזמר ששון שאולוב. לאחר שהזכירו לו את השם, השיב: "כן, שאולוב. לא אני, ולא חיים משה, ולא עוד מיליון אנשים. לא כתבתי את זה כדי שייקחו אותי, אבל התחושה שלי שזה לא פייר. הייתי בלבנון, באגם קרעון עם עוזי חיטמן, איפה לא הייתי בחייאק רבאק?".

יהודית באומן אשתו תקפה את מה שהיא מגדירה כשיקולים פוליטיים ואינטרסים אישיים, "שימי לא מוערך מספיק בטקסים ממלכתיים. למה? כי אין לו אינטרס אישי או שאין לה? לה, כולכם יודעים מי זאת", אמרה על השרה רגב.

"יש להם אינטרסים לפעילים שלהם כדי שיבחרו בהם, שירימו להם. עוד מעט גם אחמד טיבי ישיא משואה, לא?".

"בכל ההיסטוריה יישאר כתם של חוסר הערכה לזמר שאהוב בכל ישראל", אמרה על בעלה.