פרטים חדשים על סיפור גבורתו של לוחם סיירת הנח"ל ענר שפירא ז"ל ב"מיגונית המוות".

בימים האחרונים שיתפה אמו, שירה, בממצאים מתוך תחקיר צה"לי שהועבר למשפחה, החושפים פרטים נוספים על פעולותיו ברגעיו האחרונים.

מהתחקיר עולה כי שפירא המשיך לפעול בנחישות יוצאת דופן גם לאחר שנפצע קשות, והדף שוב ושוב רימונים שהושלכו לעבר המיגונית בידי מחבלי חמאס. לדבריה, "ענר השליך כעשרה רימונים, ואולי אף יותר. גם לאחר שנפגע מירי RPG ואיבד את אחת מכפות ידיו, הוא הצליח להשליך החוצה שני רימונים נוספים".

האם הדגישה כי מדובר בגבורה נדירה בעוצמתה, וציינה כי אצל בנה לא היה מדובר בתכונות נפרדות: "אצלו יצירה, אחריות, אכפתיות וגבורה היו מכלול אחד. זה אותו אדם שאכפת לו - וזה אותו אדם שפועל ברגע האמת".

במהלך מתקפת הטרור, הסתתרו אזרחים במיגונית סמוך לרעים לאחר שנמלטו ממסיבת הנובה. מחבלי חמאס השליכו לעברם רימונים, ובתיעוד שפורסם בהמשך נראה שפירא כשהוא פועל פעם אחר פעם כדי להרחיק את הסכנה ולהגן על הסובבים אותו.

27 צעירים מצאו מסתור במיגונית, חלקם נרצחו בדם קר רק שבעה ניצלו: אוסאמא אבו עסא (אחד המאבטחים במסיבה), לאור אברמוב, בני הזוג אור ועינב לוי, לידור לוי, ניצן רחום, עדי קאופמן, ענר שפירא, הירש גולדברג-פולין, איילת ארנין, עמית בן אבידה, איתי בנג'ו, קארין שוורצמן, אנטוניו מאסיאס, אדם כהן, תמר סמט, יועד פאר, שני קופרווסר, שגב קיז'נר, איבון רוביו, זיו עבוד, איתן האלי, עמית רוזנבאום, איתמר שפירא, אגם יוספזון, אלון אהל, אליה כהן.