מערכת בתי המשפט סוערת בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ובו נראית עוזרת משפטית בבית המשפט המחוזי מרכז כשהיא משתתפת בפעילות פוליטית ומניפה שלט בעל תכנים מסיתים נגד השר איתמר בן גביר.

ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), חבר הוועדה למינוי שופטים, שיגר פנייה דחופה למנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל בדרישה להשעיה ובירור מיידי של העוזרת המשפטית.

על פי התיעוד והתלונה, העובדת המועסקת בלשכתו של השופט המחוזי עבאס עאסי, אחזה בשלט עליו נכתב: "מוות בתלייה, בן גביר תחילה".

בפנייתו החריפה, הדגיש ח"כ קרויזר כי מעבר לתוכן האלים של השלט, עצם השתתפותה של עובדת בתוך מערכת השפיטה במחאה פוליטית כה בוטה, מהווה הפרה יסודית של כללי האתיקה והמשמעת החלים על עובדי מדינה. "אמון הציבור במערכת המשפט הוא היסוד המרכזי במדינה דמוקרטית," כתב קרויזר. "לא ייתכן שעובדי המערכת יהיו מעורבים בהסתה פרועה. התנהלות זו עשויה לחצות קווים פליליים של הסתה לאלימות".

הוא דרש מהנהלת בתי המשפט לבחון את התאמתה של העובדת להמשך שירות במערכת, וציין כי אירוע כזה, אם יעבור ללא תגובה נחרצת, יפגע אנושות בתפיסת האובייקטיביות של בית המשפט המחוזי. לדבריו, מצופה מעובדי מערכת המשפט לנהוג באיפוק ובנייטרליות מוחלטת- ולא להוביל קריאות למוות נגד נבחרי ציבור.