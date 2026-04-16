בכיר במשרד לשירותי דת אומר בשיחה עם ערוץ 7 כי במסגרת הדיל בין ש"ס לציונות הדתית נכללים מספר מינויי רבנים, בהם גבעת שמואל, אריאל, אפרת, הרב האשכנזי בחיפה ועוד.

לדבריו, אף שהרשומות הועברו, ההתקדמות בפועל נעצרה בשל מחלוקות מקומיות.

הבכיר מציין כי אי הסכמות של גורמים מקומיים, בין היתר בגבעת שמואל, מונעות את קידום המינויים. לדבריו, המחלוקות הללו פוגעות ביישום ההבנות שהושגו במסגרת הדיל.

עוד הוסיף כי נקבע דד־ליין ברור לקידום המהלך, 27 באפריל, המהווה כחצי שנה לפני מועד הבחירות המשוער, לאחריו החוק אוסר לקדם בחירות. לדבריו, חלון הזמן שנותר קצר ומחייב הכרעות מיידיות.

לדבריו, כדי לקבוע מועד לבחירות יש צורך בכך שמועצות הערים יבחרו נציגים, ולאחר מכן ייקבע מועד לישיבה שבה יוחלט על תאריך הבחירות. הוא הוסיף כי אם הציונות הדתית לא תשלים את התהליך בתוך 11 יום, מינויי הרבנים יידחו בשנה לפחות.