השף ואיש העסקים, אסף גרניט, שוחח עם כתבים והודה כי לא חלם שייבחר להשיא משואה ביום העצמאות.

"מעולם לא חשבתי שאהיה בסיטואציה הזו ואני מאוד גאה לייצג את הענף. ליאו הבן שלי אמר לי 'יופי כל הכבוד'. בתעשייה חלק גדול מאוד מהקולגות כתבו הודעות יפות ומפרגנות וחלק פחות", סיפר גרניט בשיחה עם כתבים.

הוא ציין כי "בסיטואציה כמו שאנחנו נמצאים בה היום אפשר להשתמש באוכל כמשהו מאחד שלוקח את כולנו לתובנה שיש מקום לכולם".

כשנשאל אם חשב שמדובר באירוע פוליטי הדגיש שמבחינתו מדובר באירוע של עם ישראל. "המשפט הוא 'לתפארת מדינת ישראל'. פה זה מתחיל ונגמר".

לשאלה על מה יחשוב ברגע הדלקת המשואה הוא עונה "על סבא וסבתא שלי ועל סבא וסבתא של הבן שלי, שהגיעו מכל קצוות העולם לפה כי הם ברחו מהשמדה ופעלו שהמדינה הזו תקום והיום אני יכול לבשל את האוכל שלהם והבן שלי יכול לאכול אותו ולחיות פה כאזרח חופשי".

לערוץ 7 הוא אומר שהאנטישמיות המתגברת בעולם לא עוצרת את תוכניות ההתרחבות של קבוצת המסעדות הבינלאומית שלו. "אני לא עוצר ושמח להגיד שהמוצר שלנו אהוב ואהוד בכל העולם. אין לי שום כוונה להפסיק".

המסר שלו לעם ישראל לקראת יום העצמאות הוא "תמשיכו לאכול ביחד, לבשל יחד אחד בשביל השני, להיות פתוחים כל אחד לדעות ולטעמים של השני וכך נוכל להיות חזקים ביחד".