הממשלה הבריטית החליטה שלא להגדיר ישיבות קטנות לבנים עד גיל 16 כ"בתי ספר" במסגרת חוק רווחת הילדים ובתי הספר.

ההחלטה, שמסיימת שנים של מאבק משפטי וציבורי, נתפסת כפריצת דרך עבור הקהילה החרדית בבריטניה ומבטלת את החשש שהישיבות יחויבו בתכנית הלימודים הלאומית ובתקנים המחמירים החלים על בתי ספר.

במקום זאת, הישיבות ייכנסו לקטגוריה חדשה של "גופים חינוכיים עצמאיים", כאשר המסגרת הרגולטורית המדויקת עדיין תיקבע בהליך של התייעצות ציבורית.

הסיווג החדש מונע מהמוסדות סנקציות וקנסות כבדים שהיו צפויים להם אם היו מוגדרים כבתי ספר שאינם עומדים בתקנים.

בקהילה החרדית המקומית מסבירים כי המאבק של הקהילה החרדית בבריטניה אינו נגד לימודי ליבה בגילאי בית ספר - גם תלמודי תורה וחיידרים מלמדים עד גיל 13 אנגלית, חשבון והיסטוריה.

המחלוקת התמקדה בגילאים 13-16 בישיבות חסידיות ו-15-16 בישיבות ליטאיות, שם הלימוד מוקדש כמעט כולו לתורה.

המהלך הופך את בריטניה למדינה המערבית הראשונה שמכירה רשמית בכך שחינוך ישיבתי אינטנסיבי הוא קטגוריה לגיטימית משלו ולא "בית ספר כושל".

באחת הפניות החריגות בנושא, דיוויד ווקר, הבישוף של מנצ'סטר, התערב אישית והפעיל לחצים על שרים ופקידים בכירים לטובת הישיבות.

הרב יונתן גוטנטג, שפעל בנושא במסגרת ה-CJV UK ובתפקידו כאיש קשר בינלאומי של "הקואליציה לערכים יהודיים", העלה את הנושא בפרלמנט הבריטי כסוגיית חירות דתית.

באמצעות קשריו עם הבישוף במסגרת פורום מנהיגי הדת והקהילה של מנצ'סטר, הוא הצליח להביא את ווקר למעורבות פעילה בנושא.

הבישוף ווקר, שמתגורר בלב האזורים היהודיים האורתודוקסיים של מנצ'סטר, הצהיר בעבר כי "ישיבה אינה בית ספר כושל, אלא עולם מוסרי וחינוכי שונה". לדברי הרב גוטנטג, "אחת ההגנות הפומביות הברורות ביותר על ישיבות בריטניה הגיעה לא מרב או פעיל קהילתי, אלא מהבישוף של מנצ'סטר".

המאמץ הקהילתי הרחב הובל על ידי שמעון כהן מטעם ועדת הקישור לענייני ישיבות, הפועלת תחת חסות התאחדות הקהילות האורתודוקסיות העבריות בבריטניה. המסלול כלל מגעים מתמשכים עם קובעי מדיניות והסברת חששות עולם הישיבות בדרגים הבכירים.

הרב גוטנטג הזהיר שלא לראות בהחלטה הסדר סופי. "הנקודה המרכזית היא שישיבות שטרם הגיעו לגיל סיום לימודי החובה אינן בתי ספר במובן הרגיל. מה שהושג הוא חשוב, אבל זה איננו סוף העניין. העבודה האמיתית כעת היא לוודא שהתקנות שיחולו על מסגרות אלו אכן ישקפו את אופיו הייחודי של עולם הישיבות".