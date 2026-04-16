איראן בצומת היסטורי, לפני תהום של הרס

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, נשא היום (חמישי) נאום במהלך טקס אזכרה לנופלי משפחות משרד הביטחון.

בדבריו הציב השר אולטימטום ברור למשטר האיראני, כשהוא מבהיר כי ישראל מוכנה להחריף את תגובתה הצבאית באופן דרמטי אם טהרן תמשיך במסלול העימות והטרור.

כ"ץ תיאר את המצב הנוכחי כ"צומת היסטורי" עבור איראן. לדבריו, בפני ההנהגה האיראנית ניצבות שתי דרכים: האחת, אימוץ ההצעה האמריקנית הכוללת ויתור על דרך הטרור ועל תוכנית הגרעין בתמורה ליציבות ושיקום כלכלי - והשנייה, התמדה בתוקפנות שתוביל ל"תהום של בידוד והרס".

השר הדגיש כי ישראל כבר הוכיחה את יכולותיה כאשר פגעה ביעדים אסטרטגיים משמעותיים בשטח איראן, אך רמז כי מדובר רק בקצה הקרחון.

במסר ישיר להנהגת איראן, הזהיר שר הביטחון כי למדינת ישראל יש בנק מטרות נרחב שטרם נוצל. "אם המשטר האיראני יבחר בדרך השנייה, הוא יגלה מהר מאוד שהמטרות שטרם תקפנו עד עכשיו - כואבות אפילו יותר ממה שכבר תקפנו", הצהיר כ"ץ. הוא הוסיף כי צה"ל לא יהסס לשוב ולפעול בעוצמה רבה יותר כדי לנטרל כל איום אסטרטגי על ביטחון ישראל.