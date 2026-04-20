לקראת יום הזיכרון, מדור האוכל של "ערוץ 7" מצטרף למיזם "מתכון עם זיכרון" ומציג קינוח עם סיפור אישי לזכרה של שיר אילת ז"ל. הפבלובה, שהייתה הקינוח האהוב עליה ביותר, מוצעת להכנה משפחתית לזכרה ולכבודה.

המתכון כולל שימוש בנשיקות מרנג או כוסות מרנג מוכנות, לצד קרם שמנת מתוקה ואינסטנט פודינג וניל. מעל הקרם מוסיפים רוטב פירות יער המוכן מבישול אוכמניות ופטל עם סוכר עד להסמכה קלה.

להכנת הקרם מקציפים שמנת מתוקה עם פודינג וניל עד לקבלת מרקם יציב מאוד. את רוטב פירות היער מבשלים על אש קטנה כ-10 דקות ולאחר מכן מצננים לחלוטין לפני ההגשה.

מצרכים:

נשיקות מרנג או כוסות מרנג מוכנות

2 מכלים של שמנת מתוקה (500 מ"ל)

1 חבילת אינסטנט פודינג וניל

300 גרם אוכמניות ופטל (קפואים או טריים)

2 כפות גדושות סוכר



אופן ההכנה:

הקרם: מקציפים במיקסר את השמנת המתוקה יחד עם פודינג הווניל עד לקבלת קרם יציב מאוד.

הרוטב: מבשלים את פירות היער עם הסוכר על אש קטנה כ-10 דקות, עד להסמכה קלה. מצננים לחלוטין.

הרכבת המנה: מניחים בסיס מרנג, מזלפים או מורחים מעליו את קרם הווניל, ומסיימים ברוטב פירות יער צונן.

לזכרה של שיר אילת ז"ל

שיר נולדה ביום י"ד בטבת תשס"ג (19.12.2002) במושב כפר שמואל שבשפלה, בת לדורון ואיילת ואחות קטנה לליאור ולניר. היא הייתה ילדה חכמה ומצחיקה, בעלת שמחת חיים וצחוק מדבק, ששילבה עוצמה פנימית עם מנהיגות שקטה ובטוחה.

שיר התגייסה באוגוסט 2021 לתפקיד תצפיתנית ושירתה בנחל עוז. בהמשך יצאה לקצונה וחזרה לגזרה כמפקדת. בשבת השחורה, כ"ב בתשרי (7 באוקטובר 2023), ניהלה שיר את החמ"ל ביד רמה ובגבורה, ונפלה בקרב מול המחבלים. היא הייתה בת 20 בנופלה. משפחתה מספרת כי הפבלובה הייתה הקינוח האהוב עליה ביותר.

מיזם "מתכון עם זיכרון" מנציח את חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה דרך המטבח והטעמים שאהבו.

