היערכות ליום הזיכרון בבתי העלמין דוברות משרד הביטחון

מדינת ישראל נערכת להתייחד עם זכר בניה ובנותיה: משרד הביטחון פרסם אחר הצהריים (חמישי) את מניין חללי מערכות ישראל משנת 1860 ועד היום, העומד על 25,644 נופלים.

מאז יום הזיכרון אשתקד, נוספו למניין 170 חללים, ועוד 54 נכי צה"ל שנפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו במהלך השנה כחללים.

הנתונים משקפים את המחיר הכבד שגבתה המלחמה המתמשכת, כאשר מאז פרצה מתקפת ה-7 באוקטובר 2023, הצטרפו 7,165 בני אדם למעגל המשפחות השכולות. כיום חיים בישראל 59,583 בני משפחות שכולות, בהם 8,420 הורים שכולים, 4,872 אלמנות ו-14,430 יתומים.

בשל המציאות הביטחונית המורכבת, במשרד הביטחון ובאגף משפחות והנצחה נערכים לקיום הטקסים תחת מגבלות. הטקסים בבתי העלמין הצבאיים יתקיימו בכפוף להנחיות פיקוד העורף, שיתעדכנו סמוך למועד.

אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, התייחס להיערכות המיוחדת: "אנו משלימים את ההכנות מתוך רצון למצוא את האיזון הנכון בין קדושת יום הזיכרון לקדושת החיים. זכר הנופלים הוא יסוד אחדותנו, מצפן לאומי ונר תמיד. מחויבותנו היא לשמור עליו חי ולהעביר את מורשת ההקרבה מדור לדור".