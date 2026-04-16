על רקע חוסר הוודאות הביטחוני, הציג היום (חמישי) שר החינוך יואב קיש מתווה הקלות משמעותי ומדורג לבחינות הבגרות. המתווה גובש לאחר עבודת מטה עם מנהלי בתי ספר, הנהגת ההורים וראשי רשויות, והוא נועד לייצר "רשת ביטחון" פדגוגית עבור התלמידים.

"המטרה שלנו היא לא רק להשלים חומר, אלא להפחית לחץ ולייצר ודאות", הצהיר השר קיש. המתווה מחלק את ההקלות לשלושה מעגלים, כאשר ככל שהאזור קרוב יותר לקו הלחימה, כך ההקלות משמעותיות יותר.

כלל הנבחנים בארץ ייהנו מהתאמות רוחביות חדשות. יופעל מנגנון חישוב שבו ייבחר תמיד הציון הגבוה מבין שתי אפשרויות משקל (למשל: בבחינה שמשקלה 70%, ניתן יהיה להעלות את משקל המגן ל-40% אם זה מיטיב עם התלמיד). בנוסף, במידה ויימצא פער בין הממוצע הארצי השנה לממוצע הרב-שנתי, יינתן "פקטור" ארצי כתיקון.

עוד הוחלט כי תתאפשר בחינה פנימית אחת במקצוע הומניסטי (כמו היסטוריה, אזרחות או ספרות) במקום בחינה חיצונית. מקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, לשון ותנ"ך) מחייבים בחינה חיצונית.

במדעי המחשב ציון המינימום בבחינה ירד ל-45 (במקום 55).

תלמידים באזור המפרץ ודרום הגולן יקבלו בנוסף אפשרות ל-2 בחינות פנימיות במקצועות ההומניסטיקה, תוספת של 5% לציון במקצועות תנ"ך ועברית (חובה) ובכלל מקצועות ההגבר וכן בחינות המעבדה בפיזיקה, כימיה וביולוגיה יבוצעו כבחינות פנימיות.

באזור קו העימות בצפון בחינות במתמטיקה ובשפת אם יכללו פחות שאלות או רמת קושי מותאמת, תינתן תוספת של 10% לציון בתנ"ך, עברית (חובה) ובכלל בחינות ההגבר החיצוניות.