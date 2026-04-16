הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, רב נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי ומזכיר בית הדין הרבני חב"ד, פרסם מכתב דחוף לתושבים המקומיים בעקבות התפשטות מדאיגה של מחלת החצבת באזור.

במכתב הוא מזהיר מפני "סכנה מוחשית לחיי ילדים" וקורא להורים לחסן את ילדיהם באופן מיידי.

הרב התייחס למצב בארצות הברית, שם משתוללת המחלה במסגרת מגיפה רחבה. לפי הנתונים שהוא מביא, למעלה מאלף ילדים אושפזו בגלל המחלה, וחלקם נזקקו לחיבור למכשירי ECMO (מערכת חימצון חוץ-גופית) בשל סיבוכים קשים.

במיוחד הזכיר את השנה החולפת, בה נפטרו 17 ילדים שהיו בריאים לחלוטין לפני שנדבקו - כאשר המשותף לכולם היה שלא חוסנו.

"רבתה התחלואה בשכונה", כתב הרב, וציין שחלק מהילדים המקומיים כבר אושפזו בבתי חולים עם תסמיני המחלה. לדבריו, ההדבקות התרחשו במהירות, כולל מקרים של הדבקה המונית במקלטים ובמקומות שהייה משותפים, דבר המגביר את הסיכון הקהילתי.

הרב הגדיר את החיסון כ"חובה הלכתית" תחת העיקרון של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". "זה עניין של פיקוח נפש", כתב, וקרא להורים לנצל את ימי החיסון המרוכזים שנקבעו.

בסיום דבריו הדגיש הרב כי ילד מחוסן לא רק מגן על עצמו מפני הידבקות, אלא גם מונע את הפצת המחלה לאחרים, ובכך מקיים את מצוות "וחי אחיך עמך".