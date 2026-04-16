חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) תקפה הבוקר בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.

זאת, בעקבות הדיון שהתקיים בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והדיווח על פנייתה של היועמ"שית לראש השב"כ לשעבר לאיסוף ראיות נגד השר.

"מקומה של גלי בהרב מיארה הוא במעצר", הצהירה גוטליב בראיון לרדיו 'קול ברמה'. "השימוש בשב"כ לצורך איסוף מידע פוליטי נגד שר מכהן הוא פגיעה אנושה בסדרי המשטר.

"ראינו אתמול בבג"ץ איך נראית יהירות של שופטים שחושבים שהם מעל החוק, בזמן שהם משתפים פעולה עם מהלכים חתרניים שמטרתם להפיל את הממשלה".

גוטליב, שנכחה בדיון בבית המשפט העליון, תיארה רגע שהתרחש באולם: "אני וח"כ לימור סון הר-מלך יושבות באולם ופתאום קולטות בשולחן עורכי הדין את זה שאמר רק השבוע 'אנחנו נפרק את עולם התורה'. זו אמירה אנטישמית מסוכנת, אבל לשופטי בג"ץ זה פשוט לא מזיז. מה שהפריע להם זו המחאה שלי ושל לימור נגד הביזיון הזה".

לדבריה, "השופטים האלו בזים לרוב העם שבחר את נבחריו, ובזים לכל מה שיקר לנו".

גוטליב התייחסה לאפשרות של הדחת בן גביר והבהירה כי לא תירתע מהמערכת המשפטית. "אין חיה כזאת שופטים שמרנים בבג"ץ, כולם מתיישרים לפי הקו של יצחק עמית שרואה בעצמו 'הפוסק האחרון'. הם מנסים לייאש את אנשי הימין ולבטל את המנדט שקיבלנו מהציבור, אבל הם לא יצליחו להפחיד אותי".

היא הוסיפה: "חסינות חברי הכנסת היא לא המלצה, היא כלי להגנה על רצון העם מול דיקטטורה של פקידים".