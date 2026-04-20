לקראת יום הזיכרון, מדור האוכל של ערוץ 7 ממשיך בשיתוף הפעולה עם מיזם "מתכון עם זיכרון" ומגיש מתכון שכל ביס בו הוא געגוע.

בכל יום חמישי, עוד מהבסיס, היה אור מתקשר לאחותו כדי לברר מה מכינים לשישי. כשהתשובה הייתה "ממולאים" - הוא ידע שסוף השבוע יתחיל מצוין. היום אנחנו מכינים אותם לזכרו.

מצרכים:

8 פלפלים אדומים

1 בצל

3 עגבניות מגורדות

2 כפות פפריקה מתוקה

1 כף חאווג' למרק

מלח ופלפל שחור (לפי הטעם)

2 כוסות אורז

חצי קילו בשר טחון

2 קופסאות גדולות של רסק עגבניות



לרוטב:

אבקת מרק, מלח, פלפל, מעט שמן

הממולאים של אור



אופן ההכנה:

הכנות מקדימות: מחממים תנור ל-180 מעלות. משרים את האורז במים רותחים למשך 10 דקות, מסננים ומניחים בצד.

הכנת המילוי: קוצצים את הבצל ומטגנים בסיר רחב ועמוק עד לשקיפות. מוסיפים את הבשר הטחון ומערבבים היטב עד שהוא משנה את צבעו.

תיבול: מוסיפים לסיר את העגבניות המגורדות, הפפריקה, החאווג', המלח והפלפל. מוסיפים חצי כוס מים, מכסים ומבשלים כ-10 דקות.

מילוי: ממלאים את הפלפלים בתערובת הבשר והאורז ומסדרים אותם בצפיפות בסיר הרחב.

הכנת הרוטב: במערבבים בסיר בינוני את רסק העגבניות עם אבקת המרק, מלח, פלפל, מעט שמן ו-2 כוסות מים. מביאים לרתיחה.

אפייה: שופכים את הרוטב הרותח על הפלפלים (ניתן לפזר פטרוזיליה וכוסברה מעל). מכסים ומכניסים לתנור לשעה וחצי.

השחמה: ב-10 הדקות האחרונות מסירים את המכסה כדי לקבל השחמה יפה.

אור מזרחי, ז"ל צילום מתוך האתר

מתכון עם זיכרון - לזכר אור מזרחי ז"ל

אור מזרחי נולד ביום כ"ד בתשרי תשס"ג (30.9.2002) בפתח תקווה למיכל ואברהם, אח לשחר ולסתיו. אימו נפטרה ממחלת הסרטן כשהיה תינוק בן שנה וארבעה חודשים בלבד. למרות הטרגדיה המוקדמת, אור גדל כילד שמח, טוב לב ומאיר פנים - שכולו נתינה ואהבת אדם.

בשנת 2020 חווה אובדן קשה נוסף כאשר אחיו נהרג בתאונת דרכים. למרות הכאב העצום, בחר אור להתגייס שנה לאחר מכן לצה"ל ושירת כלוחם בסיירת נח"ל.

ב-7 באוקטובר 2023 סגר אור את השבת האחרונה לשירותו הסדיר וציפה לביקור משפחתו בבסיס. עם פרוץ המתקפה הסתערו מחבלים על הבסיס; אור נפל בקרב לאחר לחימה עיקשת. בן 21 היה בנופלו. הותיר אחריו אבא, אחות ובת זוג. משפחתו מספרת כי בכל יום חמישי היה מוודא עם אחותו סתיו מה התפריט לשישי, כשהממולאים היו המנה המועדפת עליו ביותר.

מיזם "מתכון עם זיכרון" מנציח את חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה דרך המטבח והטעמים שאהבו. באתר המיזם תוכלו למצוא מאות מתכונים, סיפורים ותמונות המחברים בין הזיכרון האישי לקהילה.

