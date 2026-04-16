סגירת מעגל אישית ומטלטלת נרשמה היום (רביעי) עבור פעיל ההסברה יוסף חדאד, במהלך ביקורו במועצה האזורית בנימין.

בביתה של שרה קליין, אלמנתו של רס"ן רועי קליין ז"ל ביישוב עלי, נחשף חדאד לתיעוד עדכני מפעילות צה"ל בלבנון - ובו נראית הריסת המבנה בבינת ג'בל שבו נפל מפקדו הנערץ בקיץ 2006.

במהלך הלחימה הנוכחית בעומק לבנון, ממשיכים כוחות צה"ל לפעול לטיהור תשתיות טרור של חיזבאללה. באחד המבצעים האחרונים, הגיעו הלוחמים לזירת הקרב המפורסמת ממלחמת לבנון השנייה והשמידו את היעדים שמהם פעל האויב נגד לוחמי גדוד 51 של גולני לפני 20 שנה.

חדאד, שנפצע באורח קשה מאוד באותו הקרב, התקשה לעצור את דמעותיו למראה הסרטונים שהוצגו לו על ידי תמר אסרף, תושבת בנימין.

"אני לא אשכח את זה", אמר בהתרגשות. "יש לך מושג מה קורה לי בלב עכשיו מבחינת גאווה? אני מסתכל על הלוחמים שלנו - איזו גאווה. הם סוגרים חשבון פתוח, סגרו פצע שהיה פתוח אצלי 20 שנה".

התיעוד החזיר את חדאד לרגעים הקשים של הלחימה תחת פיקודו של קליין ושל מפקד הגדוד דאז, יניב עשור. הוא שיחזר את הרגע שבו עלה המג"ד בקשר ואמר ללוחמים: "אני אוהב אתכם, זה הזמן לתת מכה, לחזור באש כבדה ולעשות את העבודה".

לדברי חדאד, המעבר של המפקד מ"פיקודיות" לדיבור אנושי של "אני איתכם", הוא מה שנתן להם את הכוח להמשיך.

לצד שרה קליין, השתתפה במפגש גם צופיה דיקשטיין, אמו של עברי דיקשטיין ז"ל, שנפל במלחמה הנוכחית.

עבור חדאד, הריסת המבנה היא לא רק פעולה צבאית, אלא תיקון היסטורי. "את לא מבינה מה עשית לי", אמר למארחת, בתחושה שלוחמי הדור הנוכחי השלימו את המשימה שהחלו הוא וחבריו על אדמת לבנון.

השנה מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, שבה נפל קליין לאחר שקפץ על רימון תוך צעקת "שמע ישראל" כדי להציל את חייליו, במלחמה הזו כאמור נפצע חדאד קשה.