היישוב שא-נור שבצפון השומרון, שפונה ונהרס במסגרת תוכנית ההתנתקות לפני כשני עשורים, שוקק חיים פעם נוספת.

לאחר העלייה הראשונית של גרעין המשפחות למקום, מי שתופס תפקיד מרכזי בבנייה ובאווירה המיוחדת הוא דור הנוער, שרואה בהתיישבות המחודשת שליחות היסטורית.

תמר שושנה, אחת הנערות בגרעין, מתארת בשיחה עם ערוץ 7 את ההתרגשות שאחזה במשפחות במהלך החגים האחרונים. "זו הארץ שלנו ואנחנו לא מוותרים על שום חלק. היה מרגש לחגוג את ליל הסדר בנחלת אבותינו שלא היינו בה עשרים שנה. סוף סוף יהודים חוזרים ומיישבים את המקום הזה", היא אומרת בסיפוק.

למרות שהתנאים הפיזיים בשטח רחוקים מלהיות נוחים, תמר מבהירה כי הקושי הוא חלק מהמשמעות: "גם כשזה לא נוח, כי התנאים שלנו לא פשוטים, אנחנו באים ועושים את זה כי אנחנו לא מוכנים לוותר על הארץ שלנו. בכל דבר חדש או מתחדש יש אתגרים. זה חלק מהעניין - אחרת לא נרגיש את המשמעות העמוקה של הדבר".

הנוער בשא-נור לא מסתפק רק בעבודת כפיים, אלא פועל גם בזירה ההסברתית. מרווה, חלק מנוער היישוב, מספרת על הדרך שבה הם רותמים את הטכנולוגיה לטובת החזון.

"מרגיש לי ממש משמעותי לגור בשא-נור במיוחד שכנוער אנחנו יכולים להעביר מסר של חשיבות ההתיישבות בארץ. חשוב לגור כאן כי זה שטח שלנו ואנחנו רוצים להחזיר אותו לידינו באמצעות התיישבות", היא אומרת ומוסיפה כי "הנוער פועל בפרוייקטים ולאט לאט אנחנו מכירים יותר. יש לנו אינסטגרם שפתחנו בימים הראשונים וכל הזמן מגיבים לנו ומחזקים אותנו כשאנחנו מראים את העשייה כאן"

אמונה, שעברה לשא-נור עם משפחתה, מספרת על התמיכה הגדולה מצד חבריה בחוץ: "חגגנו כאן שביעי של פסח וזה היה מרגש. כשסיפרתי לחברות לי שאני עוברת לגור פה הן התלהבו מאוד ואמרו שיבואו לבקר. אני אוהבת את האווירה המיוחדת כאן. כולם פועלים ביחד בשביל היישוב".

