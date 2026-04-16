ברשות הפלסטינית בחרו היום (חמישי) להפגין פעם נוספת את תמיכתם הבלתי מסויגת בטרור.

ברחבי יהודה ושומרון צוין "יום האסיר הפלסטיני", במפגני סולידריות עם האסירים הביטחוניים, אותם מגדירה הרשות כ"לוחמי חירות" - כולל המחבלים המתועבים שביצעו את פשעי השבעה באוקטובר.

השנה עמדו הטקסים בסימן המלחמה בחוק עונש מוות למחבלים, שאושר בחודש שעבר בכנסת ברוב של 62 מול 48.

תחת הסיסמה "ביחד נפעל לבטל את חוק ההוצאה להורג", מחו הפלסטינים נגד החוק הקובע כי מי שביצע רצח על רקע לאומני מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל - יוצא להורג.

ברמאללה נערכה תהלוכת ענק בהשתתפות מאות תושבים, בני משפחות מחבלים ובכירי הוועד הפועל של אש"ף והמועצה המרכזית של פתח. המשתתפים הניפו את תמונותיהם של רוצחי יהודים וקראו לעצור את הליכי החקיקה והענישה הישראליים.

בין הדוברים המרכזיים היה כרים יונס, חבר הוועדה המרכזית של פתח ומחבל משוחרר בעצמו, שתקף בחריפות את המדיניות הישראלית.

יונס אף הביע ספק בכוונתה של ישראל ליישם את עונש המוות בפועל, כשהוא נשען על איומים בלחץ בינלאומי ובתסיסה בשטח.