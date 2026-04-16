בציוץ דרמטי שפרסם הערב (חמישי) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא הודיע כי ישראל ולבנון סיכמו על הפסקת אש רשמית שתחל הלילה בחצות שעון ישראל.

הכרזתו של טראמפ נמסרה במקביל לכינוס הקבינט המדיני-ביטחוני בישראל, ולמעשה הקדימה את האישור הפורמלי של השרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את השרים כי במהלך הפסקת האש כוחות צה"ל יישארו ברצועת הביטחון, "איפה שאנחנו נמצאים - שם נשארים".

בישראל הדגישו כי הכוחות הקרקעיים יישארו בשטח לבנון וכי הפסקת האש תתמקד רק באי ביצוע בתקיפות מהאוויר.

לפי הצהרתו של טראמפ, הוא קיים "שיחות מצוינות" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף עאון. שני המנהיגים הסכימו כי כדי להשיג שלום בין המדינות, הן יפתחו באופן רשמי בהפסקת אש בת 10 ימים.

ההכרזה מגיעה לאחר פגישה היסטורית שנערכה ביום שלישי האחרון בוושינגטון, שבה נפגשו נציגי שתי המדינות לראשונה מזה 34 שנים, בחסותו של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו.

הנשיא טראמפ הבהיר כי המטרה אינה רק רגיעה זמנית אלא "שלום בר-קיימא". לשם כך, הוא הנחה את סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, את מזכיר המדינה מרקו רוביו ואת יו"ר המטות המשולבים, דן "ראזין" קיין, לעבוד באופן צמוד עם ישראל ולבנון כדי לגבש את ההסכמים הסופיים במהלך ימי הפוגת האש.

"זה היה כבוד גדול עבורי", סיכם טראמפ את חלקו בתיווך, כשהוא מציב את עצמו פעם נוספת כמי שמסוגל להביא לשינוי אסטרטגי באזור.

שעה קלה קודם הפרסום על הפסקת האש הצפויה, שוגר מטח של חמישה טילים לעבר חיפה והקריות. חלק מהטילים יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל ואחרים נפלו בשטחים פתוחים.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיב: "הפסקת האש בלבנון זו בגידה בתושבי הצפון. שוב נותנים לחיזבאללה זמן להשתקם ולהתחזק. אסור לסיים את המלחמה בלי הכרעה ברורה וחיסול חיזבאללה".

ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות משה דוידוביץ הגיב: "את המחיר משלמים בדם, בבתים הרוסים ובקהילות מפורקות כאן, במטה אשר ובקו העימות. הודעה על 'הפסקת אש' שאינה כוללת אכיפה קטלנית מול חיזבאללה על כל חריגה ומרחב ביטחון נקי מטרור עד הליטאני, היא לא הישג מדיני, היא גזר דין של המתנה לטבח הבא".

לדבריו, "עד שלא נראה את חיזבאללה מפורק מיכולותיו ואת יישובינו מוגנים באמת, כל חגיגת ניצחון היא לא יותר מזריית חול בעיני הציבור. לא נחזור להיות 'שכפ"ץ אנושי' של הסכמים שבריריים , המילים הכואבות הללו נכתבות וזועקות מדמם של אלה שנפגעו ועוד יפגעו".