האפיפיור ממשיך בעימות הפומבי שלו מול הנשיא טראמפ.

במהלך ביקור בקמרון העביר האפיפיור ליאו ה-14 ביקורת על מנהיגי העולם והמלחמות שהם מנהלים.

"העולם נהרס על ידי קומץ עריצים, המבזבזים מיליארדים על מלחמות. אך העולם עדיין מוחזק יחד על ידי שפע של אחים ואחיות תומכים. אוי לאלה המתמרנים את הדת ואת שם האל עצמו למען רווח צבאי, כלכלי ופוליטי, וגוררים את מה שקדוש אל החושך והזוהמה. הם עוצמים עין מהעובדה שמיליארדי דולרים מושקעים בהרג והרס, אך המשאבים הדרושים לריפוי, חינוך ושיקום אינם נמצאים בשום מקום", אמר האפיפיור ליאו ה-14 ביום חמישי.

ההתבטאות החדשה של האפיפיור מצטרפת להתבטאות נוספת שלו בתחילת השבוע, שנתפסה כביקורת ישירה על טראמפ והמלחמה באיראן. האפיפיור אמר לפני מספר ימים כי "אלוהים דוחה את התפילות של מנהיגים המנהלים מלחמה, כי ידיהם מלאות בדם".

בתגובה תקף טראמפ את האפיפיור בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social, וכתב כי "האפיפיור ליאו חלש בכל הנוגע לפשיעה, ונורא בכל הנוגע למדיניות חוץ. אני לא רוצה אפיפיור שחושב שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אני לא רוצה אפיפיור שחושב שזה נורא שאמריקה תקפה את ונצואלה".