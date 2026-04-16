תחת מעטה כבד של חשאיות, רשמה שייטת הצוללות של חיל הים (שייטת 7) הישגים אסטרטגיים חסרי תקדים במהלך המלחמה הנוכחית.

עם פרישתו של אלוף דוד סער סלמה מפיקוד על החיל, מפרסם צה"ל כי השייטת הגיעה לשיא היסטורי של מרחק ונוכחות מבצעית בעומק שטח האויב.

הנתון המרשים ביותר שנחשף הוא הגעתן של הצוללות "למקום הרחוק ביותר בהיסטוריה" של שייטת הצוללות במסגרת פעילות מבצעית.

הצוללות היו פרוסות בשלוש גזרות שונות במקביל, כאשר מרחק של אלפי קילומטרים מפריד בין צוללת אחת לשנייה. לראשונה, פעלו שייטת הצוללות (7) ושייטת ספינות הטילים (3) במשותף כנגד מערכי הגנה אווירית וכלי טיס של האויב כדי להשמידם מהים.

בגזרת סוריה נרשם הישג היסטורי כאשר חיל הים ניצל חלון הזדמנויות קצר ותקף את הצי הסורי עם עשרות חימושים. בתוך כשעה אחת בלבד הוטבעו 15 ספינות ונפגעו עשרות טילים בעלי טווחים של 80-200 ק"מ, מה שהוביל לגריעת רוב היכולות הימיות של סוריה.

בפעילות מול חיזבאללה, הצליח חיל הים לפגוע אנושות במערך האסטרטגי של טילי החוף-ים. הטילים, שהוסתרו מתחת לבנייני מגורים ובמחסנים תת-קרקעיים, הושמדו ברובם המוחלט וכיום נותרו לארגון טילים בודדים בלבד.

הישג נוסף נרשם במבצע "מאחורי הגב", בו שייטת 13 לקחה לחקירה את אמעד מאהז, מה שהוביל לחשיפת התיק החשאי "תיק הימאים" של חיזבאללה.

חיל הים פעל בעצימות גם מול האיום החות'י: תקיפות בעומק 150 ק"מ בתוך תימן הובילו לכך ש-80% מהסחורות לא הגיעו ליעדן. במהלך מבצע "שאגת הארי", חיל הים כיוון והכווין מודיעינית תקיפות על לא פחות מ-95 מטרות באיראן.

הקומנדו הימי רשם מאות מבצעים מתחילת המלחמה, כולל פעילות באזור מרוחק אלפי קילומטרים מישראל שבו לא פעל מעולם. בעזה, השייטת הייתה מעורבת בקרבות הליבה: מפשיטות על בתי החולים שיפאא ורנתיסי, דרך כיבוש המעגנה ועד למבצעי חילוץ חטופים ונחיתת תספוק לוגיסטי בעומק הרצועה.

במהלך הלחימה הושלם המבצוע של ארבע ספינות ה"סער 6", שפעלו כבר בהגנה ובהתקפה. הצי התחדש בשתי נחתות שהפליגו מארה"ב תוך כדי המלחמה, ובקרוב צפויה להגיע הצוללת השישית, אח"י "דרקון". לצורך שיפור יכולות התצפית והרחפנות מהים, הוקמה יחידה חדשה בשם "נץ".

בסך הכל, במהלך 48 ימי "שאגת הארי", רשמו לוחמי הים כ-26,000 שעות בים, ביצעו 154 תקיפות וניהלו 40 אירועי הגנה ויירוט מוצלחים של מטרות אוויריות.