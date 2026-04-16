הרב מנדי נחשון, ראש ישיבת חב"ד בנוף הגליל, מסתמן כמועמד המוביל לתפקיד רב העיר נוף הגליל, וזוכה לתמיכה רחבה מצד גורמים שונים בעיר.

הוא זוכה לתמיכת ראש העיר, הקהילות החרדיות והחב"דיות וכן רוב הציבור מהציונות הדתית תומכים במועמדותו.

הבחירות יתקיימו בתאריך 28 באפריל, בעוד כ-12 ימים. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מדובר בתמיכה רחבה במיוחד, הכוללת כמעט את כלל המגזרים הדתיים בעיר. לדבריהם, נוצר קונצנזוס כמעט מוחלט סביב מועמדותו לתפקיד.

לדברי אותם גורמים, חיי הקהילה בנוף הגליל מתאפיינים בחיבור בין הקהילות השונות, דבר שאינו מובן למי שאינו חי בעיר. הם מוסיפים כי מציאות זו מובילה לרצון משותף לקדם מועמד מוסכם אחד לתפקיד.

מנגד, הרב מנדי הרצל, בנו של רב העיר היוצא הרב ישעיהו הרצל, מתמודד אף הוא על התפקיד.

יחד עם זאת, נשקלת מועמדות של רבנים בציונות הדתית אך על יוזמה זו אין פרטים נוספים.