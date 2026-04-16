ועדות הבחירות באורנית, חריש ואילת פרסמו היום (חמישי) הודעות רשמיות על קביעת המועדים והמקומים לקיום הבחירות לתפקיד רב העיר.

הבחירות ייערכו במהלך חודש סיון, במבני הרשויות המקומיות בכל אחת מהערים.

לפי ההודעות, באורנית יתקיימו הבחירות ביום ראשון, א' בסיון, בחריש ביום רביעי, ד' בסיון, ובאילת ביום שני, ב' בסיון. הבחירות ייערכו בבניין המועצה המקומית באורנית, בבניין העירייה בחריש ובבניין מועצת העיר באילת.

באילת, הבחירות נועדו לבחירת רב עיר ספרדי נוסף, מהלך שישלים את הנהגת הדת בעיר הדרומית.

באורנית, הודיעה הוועדה כי בשל אילוצים תקציביים של המועצה הדתית, היקף המשרה של הרב הנבחר יעמוד בשלב זה על 50 אחוזים בלבד.

בהתאם לתקנות, מועמדים כשירים רשאים להגיש מועמדות בכתב בתוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעות.

עוד נקבע כי שלושה מחברי האסיפה הבוחרת רשאים להציע מועמד שהסכים לכך בכתב בתוך אותו פרק זמן. בנוסף, מי שנבחר כחבר בוועדת הבחירות או כחבר באסיפה הבוחרת לא יוכל להתמודד לתפקיד במסגרת אותן בחירות.