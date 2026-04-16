בספריית היישוב עלי נחנך השבוע מדף ספרים חדש בשם "מדף מורשת", בנוכחות המשפחות השכולות.

היוזמה נולדה לאחר פנייה של הספרניות למשפחות, שהתבקשו לבחור ספרים אהובים שעיצבו את עולמם של יקיריהן. הספרים לוקטו ונרכשו, חלקם נדירים וקשים להשגה, וחלקם נתרמו על ידי תושבים.

בין הספרים שהגיעו נמצא הספר "ישראל עבר על הווה", שנכתב על ידי דן בהט ושלמה רותם. הספר היה אהוב במיוחד על גילה קסלר הי"ד, שנרצחה בפיגוע בשנת 2002 ואהבה ארכיאולוגיה והיסטוריה של ארץ ישראל. ביום החנוכה, לאחר מאמצים ממושכים, הגיע הספר, ואמה בריז'ט החזיקה בו במשך כל הערב.

לקראת ימי התשועה הוקם מבנה ייחודי הכולל 19 מדפים, שכל אחד מהם נושא שם של נופל, מילים לזכרו ורשימת ספרים שנבחרו. רונית חוג'יבקוב, מיוזמות הרעיון, אמרה כי "המדף הזה מספר את סיפורם של הנופלים כיחידים אבל הוא גם נותן הזדמנות להבין את סיפורה של הקהילה". לדבריה, העיון במדפים מאפשר להכיר צדדים נוספים באישיות הנופלים ואת הערכים שהובילו אותם.

אירוע החנוכה התקיים במתכונת אינטימית בהשתתפות בני המשפחות בלבד. ללי דרעי, אמו של סעדיה דרעי ז"ל, ציינה כי מדובר במפגש ראשון מסוגו, והגדירה אותו כמחבר, עוצמתי ומחזק. המשתתפים עברו בין המדפים, עיינו בספרים והעמיקו גם בסיפורים של אחרים.

משה מרחביה, אביו של עמיחי מרחביה שנפל בשנת 2006, שיתף בדברים שכתב אביו על קביעת יום הזיכרון בסמיכות ליום העצמאות. "יום הזיכרון מקדים ופותח כל שנה את יום העצמאות ומעניק עומק ומשמעות לשני הימים", והוסיף כי מדפי המורשת "מוסיפים תגים לכתרים שעל ראשי גיבורנו וחושפים צדדים נוספים באישיותם".

במהלך הערב ציינו המשתתפים גם את מקומה של הקריאה בחיי הנופלים. ללי דרעי סיפרה כי בחרה שני ספרים שסעדיה אהב להקריא לילדיו, והוסיפה כי "יש כאן טעימה קטנה מעולמו של סעדיה". עוד הודגש כי בין המדפים נמצאים גם ספריה של הסופרת רונית לוינשטיין ז"ל, תושבת היישוב, שספריה אהובים על ילדים.