שלושה חברי קבינט, השרים אבי דיכטר, אלי כהן וגילה גמליאל, התייחסו הערב (חמישי) לראשונה לפרטי ההסכם המתגבש במהלך כנס הליכוד שנערך בבית אל.

בראיון לערוץ 7, הבהירו השרים כי מדובר בשינוי אסטרטגי שנעשה בתיאום מלא עם ממשל טראמפ, אך כזה שאינו כולל נסיגה מהשטחים שנתפסו בדרום לבנון.

השרה גמליאל ציינה כי ההזמנה של הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת לבנון לוושינגטון נועדה לקדם שלום ארוך טווח, לצד דרישה נחרצת לפירוק חיזבאללה. "יש הבדל שצריך לעשות אותו בין ממשלת לבנון והעם הלבנוני לבין ההשתלטות העוינת של איראן וחיזבאללה על לבנון", אמרה.

היא הבהירה: "אנחנו נשארים עד קו הליטני ושומרים על הגבולות, במטרה שהגבול הזה יהפוך בעתיד לגבול כלכלי בין שתי המדינות ושחיזבאללה ייעלם מהמקום".

באשר לביקורת מהאופוזיציה על "הפקרת הצפון", השיבה גמליאל בביטול: "אנחנו עושים את מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן. בהובלת נתניהו ובשיתוף פעולה יוצא דופן עם טראמפ, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון לחלוטין".

השר אבי דיכטר הבהיר כי ההחלטה על הפסקת האש לא הפתיעה את הדרג המדיני והדגיש את החשיבות האסטרטגית של התיאום מול הבית הלבן, במיוחד תחת הממשל הנוכחי.

"צריך להבין שאתה הולך לשותפות עם ארצות הברית ועם נשיא ארצות הברית", הסביר השר. "יש לזה המון דברים שהם טובים יותר ממה שרצינו וחשבנו".

עם זאת, הוא לא התעלם מהמורכבות של ההסכם והפשרות הכרוכות בו: "יש כמה דברים שאנחנו פחות אוהבים, אבל אנחנו בסך הכל מבינים את הכיוון".

השר אלי כהן הציג קו ניצי יותר בנוגע ליישום בשטח. "הפסקת אש לעשרה ימים שבה נראה את הדברים לאן הם הולכים". הוא הדגיש את ההישג הישראלי בהפרדת הזירה הלבנונית מזו האיראנית: "היה עיקרון מאוד חשוב לנו, לעשות הפרדה בין איראן לבין לבנון, גם בדברים וגם במועדים".

הוא הביע ספק רב ביכולתה של ממשלת לבנון לאכוף את מרותה: "אני מסופק אם ממשלת לבנון ואם הנשיא יצליחו לעשות משהו מול החיזבאללה. ואם הם לא יעשו את העבודה, אנחנו נעשה את העבודה. אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה מנשקו".

באשר לתושבי הצפון, הבהיר השר כהן כי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו: "אנחנו כמובן נישאר בכל השטחים שאותם אנחנו תפסנו וזאת תהיה אותה רצועה שהיא רק בשלב הנוכחי תבוא ותמנע את איום הנ"ט על תושבי לבנון, תבוא ותמנע את איום החדירה ובעיניי צריך להמשיך את הפעולה בעתיד עד הליטאני ואפילו מעבר לכך אם צריך".