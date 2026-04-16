משרד התחבורה מוציא לפועל את אחת הרפורמות המיוחלות בעולם הנהיגה - ביטולו המוחלט של ה"טסט הפנימי".

השלב, שהיה עד כה חובה על פי חוק לפני הגשה למבחן המעשי הרשמי, יוסר מסדר היום בתוך כשישה שבועות.

לפי דיווח בחדשות 12, במשרד התחבורה ובאגף הרישוי הגיעו למסקנה כי המבחן הפנימי, המבוצע לרוב על ידי המנהל המקצועי של בית הספר לנהיגה, הפך לנטל בירוקרטי וכספי שלא הוכיח את עצמו כמקדם את רמת הנהיגה או את סיכויי ההצלחה בטסט החיצוני.

בדיקות מקצועיות העלו כי אין הבדל משמעותי בביצועי תלמידים שעברו את המבחן הפנימי לעומת אלו שלא, ולכן הוחלט כי מורה הנהיגה האישי הוא הסמכות המקצועית היחידה שתקבע מתי התלמיד מוכן למבחן של משרד הרישוי.

ביטול המבחן מהווה הקלה משמעותית ביוקר המחיה עבור משפחות רבות. עד כה, תלמידים נדרשו לשלם בין 200 ל-400 שקלים עבור הטסט הפנימי.

בנוסף, תלמיד שנכשל בטסט הפנימי נאלץ לשלם עליו שוב, מה שהוסיף הוצאות מיותרות של מאות שקלים נוספים.

ביטול השלב הזה יאפשר לתלמידים לגשת מהר יותר לטסט החיצוני מיד עם סיום מכסת השיעורים המינימלית, ללא המתנה למנהל המקצועי.