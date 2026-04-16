מגיש ערוץ 14 ינון מגל פרסם הערב (חמישי) ניתוח המצדד בנתיב הדיפלומטי על פני המשך הכוח הצבאי בלבנון - מהלך שזכה לתגובה עוקצנית במיוחד מצד העיתונאי עקיבא נוביק.

מגל בחר לצטט פוסט מעמוד הטלגרם "אׇסְרַאר לוּבּנׇאַן - סודות לבנון", המציג גישה מפתיעה עבור מי שהניף את דגל הניצחון המוחלט.

לפי הניתוח שציטט מגל, "חיזבאללה לא יפורק באמצעים צבאיים בלבד, אלא רק אחרי הסכם מדיני שמדינת לבנון מעוניינת בו".

בפוסט נטען כי חיזבאללה מסיים את הסבב כשהוא חלש ומבודד, וכי למרות ש"כנראה נישאר עם חיזבאללה לעוד כמה שנים", הלחץ האמריקאי והשינוי התודעתי בלבנון הם הדרך לשינוי טקטוני.

"כיבוש של עוד כפר הוא לא מה שיכריע את חיזבאללה", נכתב בציטוט, "שמיטת הקרקע מתחת לכל טיעוני הקיום שלו בעקבות נורמליזציה מול ישראל תקרב אותנו הרבה יותר".

התמיכה המשתמעת של מגל בהסכם שאינו כולל הכרעה צבאית סופית, העניקה לעקיבא נוביק הזדמנות ללעוג למגל באמצעות הטרמינולוגיה שבה אנשי ימין, בהם מגל בעצמו, משתמשים נגד יריביהם הפוליטיים.

"עוד תבוסתן מחליש שהלך לתקשורת כדי להשפיע ולשנות", כתב נוביק בלעג, "ולצערנו תוך כמה שנים נהיה רקדן מה יפית".

נוביק הוסיף עקיצה היסטורית כשהזכיר את חבר הכנסת והעיתונאי המנוח: "מה נשאר מהאמירה של אורי אורבך על הטובים לתקשורת?"