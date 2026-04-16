ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג הערב (חמישי) בהצהרה לתקשורת את האסטרטגיה הישראלית מאחורי הפסקת האש בת עשרת הימים מול לבנון.

נתניהו הגדיר את הרגע כ"הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון" שנולדה כתוצאה משינוי מאזן הכוחות היסודי באזור.

נתניהו פתח בסקירת המהלכים שהובילו לנקודה הנוכחית: "הפעלנו את הביפרים, חיסלנו מצבור של 150 אלף רקטות וטילים שנועדו להחריב את ערי ישראל, וחיסלנו את נסראללה. המאזן השתנה שהתחלנו לקבל בחודש האחרון קריאות מלבנון לשיחות שלום ישירות - דבר שלא קרה למעלה מ-40 שנה".

ראש הממשלה הסביר כי הפסקת האש ל-10 ימים היא למעשה "פסק זמן" שנועד לקדם את הסכם השלום שפרטיו החלו להידון בפסגת וושינגטון. שתי דרישות היסוד של ישראל הן פירוק חיזבאללה מנשקו והסכם שלום מתוך עוצמה.

נתניהו חשף כי דחה בתוקף את דרישות חיזבאללה לנסיגה מלאה לגבול הבינלאומי ולהסכם של "שקט תמורת שקט". "לא הסכמתי לא לזה ולא לזה", הבהיר.

הוא הוסיף כי צה"ל יישאר ברצועת ביטחון רחבה בדרום לבנון, "אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא חמש הנקודות שהיו לפני שאגת הארי. רצועת ביטחון של עשרה קילומטר עובי שהיא הרבה יותר חזקה".

בהצהרה התייחס נתניהו גם לאיראן ולשיחותיו עם טראמפ, ואמר כי נשיא ארה"ב נחוש להמשיך את המצור הימי ולפעול לפירוק יכולות הגרעין. "הוא בטוח שיכול לסלק את האיום הזה אחת ולתמיד", אמר, והוסיף כי ישראל תמשיך לפעול גם נגד איומים נוספים.