המספרים מדברים בעד עצמם. בזמן שרשת שופרסל רשמה ירידה של כ-1.1 מיליארד ש"ח בהכנסות מהקמעונאות, רשת רמי לוי ממשיכה לצמוח עם עלייה של כמעט 400 מיליון ש"ח, המהווים גידול של 5.9% באותה תקופה.

אך מעבר לתחום המזון, הדוח האחרון מראה שהעתיד נראה ורוד מתמיד, כאשר רשת גוד פארם שוברת שיאים וחצתה לראשונה את רף ה-500 מיליון ש"ח. סניפים חדשים נפתחים בקצב מרשים, מגזרי פעילות חדשים כבר נמצאים בקנה, והנפקה של חברת רחפנים שרמי לוי מחזיק בכ-30% ממניותיה עומדת לצאת לדרך.

בחינת דוח רווח והפסד לשנת 2025 מעלה כי הכנסות החברה הסתכמו בכ-7.8 מיליארד שקל, גידול של 6.2%. עלות ההכנסות הסתכמה ב-1.85 מיליארד שקל, גידול של 6%, בעוד הרווח הגולמי הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-6%. הרווחיות הגולמית עמדה על 23.67% לעומת 23.69% בשנה הקודמת. נקודה מעניינת ששווה להתעכב עליה היא שבשנת 2021 הרווחיות הגולמית הייתה 22.95%, בשנת 2022 עמדה על 22.85%, בשנת 2023 על 23%, ובשנת 2024 על 23.69%. נתונים אלו מראים כי החברה עושה מאמצים להשאיר את המחירים נמוכים, על פי רווחיות גולמית שנשארת דומה בחמש השנים האחרונות.

בגזרת הרווח התפעולי נרשם סכום של 381 מיליון שקל, גידול של 4.2%, עם רווחיות תפעולית של 4.86% לעומת 4.95%. הרווח הנקי הסתכם ב-223 מיליון שקל, נתון המהווה קיטון של 14% שנבע בעיקר מירידת שער החליפין של הדולר, שווין של עסקאות גידור והוצאות מימון. לחברה יש כיום שלושה מגזרי דיווח: קמעונאות, גוד פארם ואחרים, הכולל את מועדון הלקוחות, רמי לוי תקשורת, קופיקס ועוד.

המגזר הלוהט של הרשת הוא גוד פארם. בשנת 2018 רכש רמי לוי כ-50% מהרשת, ונכון לימים אלו החברה מחזיקה בכ-52%. נכון ליום 31.12.2025 הפעילה גוד פארם 72 סניפים, כאשר 9 סניפים נפתחו במהלך 2025 ועוד 7 סניפים נפתחו מתחילת 2026. החל מהרבעון השלישי של 2024 הציגה החברה לראשונה את פעילות גוד פארם כמגזר בפני עצמו והוא צומח בצורה משמעותית.

בשנת 2025 הכנסות מגזר זה חצו לראשונה את החצי מיליארד והסתכמו ב-510 מיליון שקל, צמיחה של 15%. הגידול נובע מפתיחת סניפים חדשים ועלייה בפדיון חנויות זהות של 6.17%. בשונה ממגזר הקמעונאות, ניתן לראות שכאן יש רווחיות גולמית עם "בשר", כאשר הרווח הגולמי הסתכם בכ-166 מיליון שקל, צמיחה של כ-15% עם רווחיות גולמית של 32.5% לעומת 32.91%.

אחד המהלכים החכמים שחברת הענק מבצעת קשור לניהול תזרים המזומנים, או "מחזור המרת מזומנים שלילי" (CCC). המשמעות היא שהחברה מקבלת כסף מהלקוחות הרבה לפני שהיא צריכה לשלם לספקים. במספרים: לוקח לחברה בערך 19 ימי מלאי למכור סחורה, ועוברים בערך 15 ימי לקוחות עד שהכסף מהקניות נכנס אליה.

לעומת זאת, היא משלמת לספקים רק אחרי 73 ימים בממוצע. בחישוב השורה התחתונה מדובר במינוס 39 ימים. זה אומר שבמשך כמעט 40 יום, כסף שאינו שלה יושב אצלה בכיס והיא יכולה להשקיע אותו, לצמוח או לפתוח סניפים. נכון לסוף 2025, החברה נהנית מ"הלוואה" בחינם של 800 מיליון ש"ח כתוצאה מהפרש זה, אך חשוב לציין כי המנגנון עובד רק כשהעסק דופק כמו שעון; האטה במכירות או לחץ מהספקים עלולים להעלים את ה"כרית" הזו במהירות.

מה צופן העתיד לרמי לוי שיווק השקמה? נראה כי החברה כבר מושרשת עמוק בדנ"א הצרכני בישראל, אך ייתכן שהיא רק בתחילת שלב הצמיחה הבא שלה. לצד פעילות הליבה, רמי לוי בונה מנועי צמיחה חדשים הכוללים את הרחבת גוד פארם עם יעד של פתיחת לפחות עשרה סניפים בשנה, וכניסה לתחום הסטוק עם השקת הסניף הראשון של "רמי לוי סטוק" בפברואר 2026 בפרדס חנה. החברה מתרחבת גם לתחום האנרגיה לאחר קבלת אישור למכירת חשמל, ופועלת להקמת זרוע פיננסית משמעותית עם בקשה לרישיון למתן אשראי מורחב, מהלך שעשוי לכלול הנפקת אמצעי תשלום, סליקה וניהול ארנק דיגיטלי.

בנוסף, נכון למועד אישור הדוח, מחזיקה החברה ב-29.36% מהון המניות של "קנדו דרונס", חברה פרטית המתמחה במערכי רחפנים אוטונומיים, שנערכת להנפקה כבר בחודשים הקרובים. לדעת הכותב, רמי לוי כבר אינה רק רשת מזון אלא פלטפורמה רחבה השואפת להעמיק את אחיזתה בכיס של הצרכן הישראלי במגוון תחומים.

