בטקס מכובד ומרגש שנערך בשכונת 'הדר גנים' בפתח תקווה, הנציחה העיר את פועלו של אלוף-משנה במילואים, הרב חיים מנחם בקשט - מי שכיהן כסגן הרב הראשי לצה"ל והיה מרבניה הוותיקים והאהובים של העיר.

האירוע נערך במעמד רבנים, אישי ציבור, רבני וקציני הרבנות הצבאית בעבר ובהווה, ותיקי צה"ל, בני משפחה ותושבי השכונה. במסגרת הטקס נחנך "משעול הרב בקשט" - רחוב חדש שנושא את שמו של הרב כאות הוקרה על תרומתו רבת השנים לחייה התורניים של העיר ולחיי הרוח בצה"ל.

הרב בקשט, שהלך לעולמו בט"ו בשבט אשתקד והוא בן 92, שירת ברבנות הצבאית למעלה מ־35 שנים והיה מעמודי התווך שלה. במהלך שירותו כיהן בין היתר כרב הפיקודי של פיקוד הדרום, כרב החיילי של חיל הים, ראש מחלקת כשרות ושבת במטכ"ל, ולמעלה מ- 20 שנים כיהן כסגן הרב הראשי לצה"ל בדרגת אלוף-משנה.

במלחמת יום הכיפורים עמד בראש יחידת הקבורה הפיקודית (יק"פ) בחזית הדרומית. פועלו יוצא הדופן בפינוי, זיהוי וקבורת חללי צה"ל - לעיתים תחת אש ובסיכון אישי - זיכה אותו בהערכה עמוקה בקרב המפקדים והחיילים כאחד.

משעול הרב בקשט צילום: ללא

עיריית פתח תקווה ציינה כי "הרב בקשט היה מופת של מסירות, צניעות ומנהיגות תורנית בצה"ל ובקהילה. הנצחתו היא חוב של כבוד ודוגמה לדורות הבאים".

בנו, הרב דוב יונה בקשט, ראש בית המדרש "למד דעת" בירושלים, שפתח את שורת הנואמים, העלה בהתרגשות רבה קווים לדמותו של אביו והודה בשם המשפחה לראש העיר ולחברי מועצת העיר על ההחלטה להנציח את זכר אביו בקריאת המשעול על שמו.

בטקס נשאו דברים ראש העיר רמי גרינברג, הרב הראשי לפתח תקווה הרב מיכה הלוי, ראש ישיבת "אור ישראל" הרב מרדכי רבינוביץ', ודובר צה"ל לשעבר תא"ל במיל. ד"ר אפרים לפיד.

כל הנואמים הדגישו את תרומתו הענפה של הרב בקשט לרבנות הצבאית הראשית, בה שירת במסירות רבה לאורך שנים רבות בהם דאג לשמירת הכשרות והשבת במחנות צה"ל, ובמקביל הקדיש את מרצו וזמנו למען קהילתו כרב בית הכנסת "העובד הדתי" ולגופים וולנטריים נוספים בעיר פתח תקווה, בה התגורר למעלה מ-65 שנים. בשנת תשס"ג הוכתר כ"יקיר העיר פתח תקווה", על תרומתו למען העם והמדינה בכלל, ולעיר בפרט.

גרינברג אמר: "עיריית פתח תקווה גאה להנציח את זכרו של אל"מ במיל. הרב חיים מנחם בקשט זצ"ל -איש תורה, איש צבא ואיש ציבור, שתרם לעיר פתח תקווה ולמדינת ישראל במשך עשרות שנים. הנצחה היא הרבה מעבר לזיכרון -היא מסר לדורות הבאים. היא מלמדת את ילדינו מי היו האנשים שבנו כאן חיי קהילה ושליחות ציבורית. בכך אנו ממשיכים את דרכם של המונצחים ומחזקים את הערכים שעליהם מושתתת העיר פתח תקווה".

לאחר מכן, יחד עם ראש העיר, הסירו בני המשפחה את הלוט מעל השלט החדש - "משעול הרב בקשט".