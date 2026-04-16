נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טוען כי איראן נמצאת על סף כניעה לדרישות המפתח של ארצות הברית.

טראמפ הבהיר כי המצור הימי במיצרי הורמוז "מחזיק טוב" ודוחק את טהראן לפינה. "הם מוכנים לעשות דברים שלא היו מוכנים לעשות בעבר", אמר הנשיא.

לדבריו, איראן הסכימה לשני תנאים קריטיים שעד כה היוו קו אדום עבורה. טהראן הסכימה להעביר לידי ארה"ב את מלאי האורניום המועשר שברשותה והבטחה רשמית שלא לפתח נשק גרעיני למשך יותר מ-20 שנה.

"נראה שנעשה עסקה עם איראן", אמר טראמפ, אך הוסיף אזהרה: "אם אין עסקה - נחזור להילחם. ייתכן שהפגישה הבאה עם האיראנים תתקיים כבר בסוף השבוע".

בהמשך להכרזה על הפסקת האש ל-10 ימים בין ישראל ללבנון, הבהיר טראמפ כי ארגון הטרור חיזבאללה יהיה חלק בלתי נפרד מההבנות. "אני חושב שתהיה לנו עסקה. מנהיגי לבנון וישראל יוכלו להיפגש בבית הלבן בשבוע הבא או בעוד שבועיים כדי לנסות לעשות שלום".

לצד האופטימיות המדינית, טראמפ לא חסך בביקורת והחריף את העימות הפומבי יוצא הדופן שלו עם האפיפיור ליאו ה-14. הרקע לעימות הוא הסתייגותו של הוותיקן מהמלחמה באיראן.

"האפיפיור צריך להבין שאיראן היא איום על העולם", תקף טראמפ והבהיר כי אינו רואה טעם בדיאלוג איתו: "אני לא חושב שזה נחוץ שאפגש איתו".