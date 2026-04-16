בבסיס עתלית נערך היום (חמישי) טקס חילופי מפקד זרוע הים. אלוף אייל הראל נכנס לתפקידו כמפקד החיל, כשהוא מחליף את אלוף דוד סער סלמה, שכיהן בתפקיד בארבע וחצי השנים האחרונות ופורש מצה"ל לאחר כמעט ארבעה עשורים של שירות קרבי ומבצעי.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נשא דברים בטקס והתייחס למבצעים האסטרטגיים "עם כלביא" ו"שאגת הארי".

תחילה ציטט זמיר מספר שמות: "ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" והסביר כי "כך מתואר אחד הרגעים המכוננים בתולדות עמנו - רגע שבו העם היהודי החל ליטול את גורלו בידיו. היום, אלפי שנים לאחר מכן, מילות הפסוק מהדהדות בעוצמה מחודשת. לאורך הדורות נאלצנו להילחם על קיומנו, לשמור על זהותנו ולהגן על זכותנו לחיות כעם חופשי בארצנו. גם לאחר תקומתה של מדינת ישראל לא פסקו האיומים, ונדרשנו פעם אחר פעם לעמוד בחזית ולהבטיח את ביטחון המדינה ואזרחיה. מול קריאות להשמדת ישראל ומול איום קיומי ההולך ומתהווה - ידענו כי לא נעמוד מנגד".

"בשיתוף פעולה עם ארצות הברית יצאנו למבצעים ההיסטוריים. בעוצמה חסרת תקדים - פגענו בלב המערך שבנה משטר הרשע האיראני וארגוני הפרוקסי שלו במשך עשרות שנים נגד מדינת ישראל", אמר הרמטכ"ל.

"אנו מסירים איומים ומבצרים את ביטחוננו לשנים קדימה. אויבינו הקרובים והרחוקים, שלוחיהם בטהראן ובצנעא, בבירות ובעזה, כולם, נוכחו לדעת כי כל מי שיעז לאיים ולפגוע בנו - ישלם על כך מחיר כבד".

הוא שיבח את המפקד היוצא, אלוף סלמה: "דוד, עוד מימיך בשייטת בלטו אופיך הנחוש, ערַכיך ויכולות ההנהגה שלך, אשר הובילו אותך לכל אורך שירותך בחיל. מימיך כקצין צעיר, מפקד צוות בלחימה בדרום לבנון ובְאיו"ש, ועד לפיקוד על הבסיסים השונים ועל הזרוע - היטבת תמיד לראות את האדם שעל הסיפון ובשייט מתחת למים, לטפח וּלחזק את ההון האנושי בזרוע".

על המפקד הנכנס, אמר: "אייל, אתה מגיע בשל ומוכן לפקד על זרוע הים ולהובילה בשנים הקרובות. צמחת משורות החובלים, פיקדת על בסיסי חיל הים, על חיילים ועל לוחמים רבים - עברת דרך תפקידי המטה המבצעי - שנים ארוכות הכינו אותך לרגע הזה. לאורך הדרך הוכחת ראייה מערכתית רחבה, בתפקידך האחרון איחדת מחדש את אגף התכנון לאגף אחוד, משפיע ויוזם. עתה עם חילופי הפיקוד, זרוע הים תוסיף לעמוד על המשמר - דרוכה ונחושה, מבטיחה להגן על מדינת ישראל, על מרחבי הים ועל חופי ארצנו, לשמור על חירותה ולבצר את ביטחונה. עלו והצליחו".

המפקד היוצא, אלוף דוד סער סלמה, חתם 39 שנות שירות במקום בו החל מסלולו כלוחם שייטת. "כאן, על קו החוף של עתלית, במקום בו החל מסע חיי, אני סוגר מעגל ונפרד. קו ישיר מחבר ביניכם לבין יומן המסע שלי. מסע שנמשך 39 שנים ובו בעיקר הייתה לי הזכות. זכיתי לעבור מסע של התבגרות והתפתחות, של למידה עמוקה, של חידוד ועיצוב תפיסות עולם. זכיתי לעבור מסע של פיקוד תחת מתח מבצעי, של החלטות הרות גורל, של מגע יומיומי עם ההיגיון האסטרטגי".

הוא פנה למחליפו ואמר: "אייל, ברגשות גאווה אני מעביר לך את הגה הפיקוד. אתה מקבל לידיך זרוע איתנה, חדה ונחושה. זרוע שמודעת לעומק שליחותה. אני בטוח כי תצעיד את זרוע הים קדימה, אל אופקים רחוקים, להישגים חדשים. אני עומד כאן היום מולכם בפעם האחרונה כמפקדכם - ומצדיע. הענקתם לי מסע חיים. גאה בכם. מאמין בכם. בטוח ביכולתכם. צאו, הפליגו, העזו, נצחו - ושובו בשלום אל נמלי הבית".

המפקד הנכנס, אלוף הראל, הדגיש בדבריו את חשיבות הזרוע כזרוע אסטרטגית רחוקה של מדינת ישראל.

"קמנו מתוך שבר עמוק להישגים אדירים בכל הזירות. מדינת ישראל נמצאת בימים אלה במערכה רב זירתית מורכבת עם הצלחות היסטוריות חסרות תקדים. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון", הצהיר הראל. "ספינות הזרוע ולוחמינו יכו באויבנו בכל מקום אשר בו או ממנו יאיימו על אזרחי ישראל, על חופש השיט ועל הנכסים האסטרטגיים שלנו בים".

הוא הוסיף והבהיר: "נחזק ונפעיל את עוצמתנו בהתקפה יחד עם זרועות צה"ל. נממש את יעודנו כזרוע אסטרטגית של צה"ל, נפעל בזירות הקרובות, העמוקות והרחוקות בעולם - וכל זאת מכוח עובדה בסיסית: אין מקום רחוק מדי עבור זרוע הים".