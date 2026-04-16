"ניצחון לאנטישמים", כך הגיב כתב הספורט היהודי קווין דויטש בתגובה להחלטת קבוצת הבייסבול האמריקאי, 'ניו יורק מטס' שלא לקיים השנה את האירוע המסורתי - ערב המורשת היהודית.

היה זה כאשר הערב (חמישי) פרסמה קבוצת הבייסבול האמריקאית מליגת ה-MLBׁׂׂ, את לוח האירועים המתוכנן לעונה.

כבכל שנה, מקיימת קבוצת הבייסבול שנמצאת בבעלותו של סטיב כהן היהודי, ערבי מורשת לקהילות רבות ומגוונות, איתן הם שומרים על קשר.

לצד האירועים המסורתיים שיתקיימו גם השנה, ערבי מורשת לקהילה האיטלקית, הפורטוריקנית, היפנית, האירית ועוד, מלוח האירועים הרשמי לעונת 2026 נעדר ערב אחד מסורתי בלבד - ערב המורשת היהודית.

בקבוצת הבייסבול האמריקאית לא הסבירו מדוע נעדר אירוע זה מלוח האירועים ולא הגיבו גם לטענות האוהדים ברשתות החברתיות, מה שיצר סערה גדולה עוד יותר כאשר ספוקלציות רבות עולות בדבר סערת הביטול.

"בעיר שבה כ-20% מהתושבים הם יהודים, המטס החליטו שלא יהיה ערב מורשת יהודית ב-2026", נכתב ברשתות.

"אני אוהדת המטס כל חיי, אבל לא עוד. בתקופה שבה האנטישמיות בעלייה, אנחנו צריכים ערב מורשת יהודית יותר מתמיד", כתבה אחת האוהדות.